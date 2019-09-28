Матвиенко назвала смерть Захарова личной потерей

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что кончина руководителя театра "Ленком" Марка Захарова стала для неё личной потерей - она всегда будет помнить его не только как выдающегося режиссёра, но и как интересного собеседника, умного и мудрого человека прекрасных душевных качеств.

Руководитель театра Ленком, выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу утром. Источник в столичной мэрии сообщал РИА Новости, что Захаров, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище.

"Уход из жизни Марка Анатольевича - это и моя личная потеря. Я всегда буду помнить его как интересного собеседника, умного и мудрого человека прекрасных душевных качеств", - говорится в телеграмме, направленной спикером Совфеда в адрес "Ленкома".

По словам Матвиенко, с кончиной Захарова страна и зрители потеряли замечательного режиссёра, сценариста, литератора и педагога, чьё творческое наследие было неисчерпаемо. "Марк Анатольевич был ярким созидателем и творцом. Его яркие, запоминающиеся спектакли, фильмы, книги - это пример подлинного служения своему делу и высочайшей самоотдачи в работе. Он воспитал не одно поколение звёзд российского театра и кино", - говорится в телеграмме.

Спикер отметила, что благодаря Захарову "Ленком", которому режиссёр отдал полвека своей жизни, остаётся одним из самых популярных и любимых театров для миллионов людей.