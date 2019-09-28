Захарова могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Режиссер, художественный руководитель Ленкома Марк Захаров может быть похоронен на Новодевичьем кладбище, такой вариант рассматривается, но официальных обращений пока не поступало, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
Ранее директор Ленкома Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что руководитель театра Ленком, российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу.
"Обращения на имя мэра пока не поступало, но рассматривается Новодевичье кладбище", - сказал собеседник агентства.