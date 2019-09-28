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РИА Новости
Культура

Захарова могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник

14:25 28.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренrhНародный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Владимир Федоренrh
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Режиссер, художественный руководитель Ленкома Марк Захаров может быть похоронен на Новодевичьем кладбище, такой вариант рассматривается, но официальных обращений пока не поступало, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
Ранее директор Ленкома Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что руководитель театра Ленком, российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу.
"Обращения на имя мэра пока не поступало, но рассматривается Новодевичье кладбище", - сказал собеседник агентства.
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