Захарова могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Режиссер, художественный руководитель Ленкома Марк Захаров может быть похоронен на Новодевичьем кладбище, такой вариант рассматривается, но официальных обращений пока не поступало, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.