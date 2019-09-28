В ДТП под Пензой пострадали граждане Узбекистана, заявили в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 28 сен - РИА Новости. Пять человек, пострадавших при столкновении легкового автомобиля и фуры в пятницу в Пензенской области, оказались гражданами Узбекистана, сообщает в субботу узбекистанский МИД.

Пресс-служба управления ГИБДД Пензенской области в пятницу сообщило, что около 10.00 мск на 539-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" в Нижнеломовском районе столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Cobalt и грузовая фура Daf. В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в местную больницу.

"По информации генерального консульства нашей страны в Казани, 27 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге М5 "Урал" пострадали пять граждан Узбекистана", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным ведомства, после оказания медицинской помощи состояние пострадавших стабилизировалось.