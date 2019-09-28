Собянин считает смерть Захарова невосполнимой потерей

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя театра Ленком Марка Захарова, назвав режиссера одним из величайших современников.

Ранее директор Ленкома Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что художественный руководитель театра Ленком, российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу.

"Это невосполнимая потеря для Москвы и всей российской культуры. Ушел из жизни один из наших величайших современников – режиссер, навеки вписавший свое имя в историю отечественного театра и кино", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Мэр добавил, что десятки лет спектакли и фильмы Марка Захарова дарили радость.