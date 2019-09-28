Худрук РАМТ назвал Захарова "камертоном существования в искусстве"

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Российского молодежного театра Алексей Бородин назвал Захарова камертоном того, как надо жить в искусстве.

Руководитель театра Ленком, российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.

"Марк Анатольевич Захаров никогда не изменял себе, ни в жизни, ни в творчестве", - сказал Бородин РИА Новости.

"Я видел его самый первый спектакль еще в студенческом театре МГУ "Хочу быть честным" по Войновичу. Это сильнейшее было впечатление, потрясающий спектакль. Это был какое-то абсолютно новый, открытый, остроумный разговор со зрителем. Потом был театр Сатиры, где замечательные он ставил спектакли, а потом Ленком. Я помню один из первых его спектаклей "Оптимистическая трагедия". Эта была гениальная постановка, впрочем, как и все последующие. Эпоха Марка Захарова – это ярчайшая страница искусства", - добавил он.

По словам Бородина, ничего кроме любви и восторга к самому Марку Анатольевичу и к его работам он не испытывал, но к сожалению, все в жизни заканчивается.