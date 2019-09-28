Почти четыре тысячи человек оставили запись в книге соболезнований о Шираке

ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Запись в книге соболезнований Елисейского дворца в память о бывшем президенте Франции Жаке Ширака оставили 3,8 тысячи человек, сообщает телеканал Запись в книге соболезнований Елисейского дворца в память о бывшем президенте Франции Жаке Ширака оставили 3,8 тысячи человек, сообщает телеканал BFMTV

Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс.

Книга соболезнований была открыта Елисейским дворцом в четверг вечером.

"По последним подсчетам, 3,8 тысячи человек пришли, чтобы оставить запись в книге в период между 21.00 (22.00 мск) четверга и 11.00 (12.00 мск) субботы", - сообщает телеканал.

Отмечается, что в общей сложности записи составляют от 500 от 600 страниц.

Книги соболезнований также открыты мэрией Парижа и других городов.