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РИА Новости

Почти четыре тысячи человек оставили запись в книге соболезнований о Шираке

13:50 28.09.2019
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© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File PhotoПрезидент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
Президент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File Photo
ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Запись в книге соболезнований Елисейского дворца в память о бывшем президенте Франции Жаке Ширака оставили 3,8 тысячи человек, сообщает телеканал BFMTV.
Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс.
Книга соболезнований была открыта Елисейским дворцом в четверг вечером.
"По последним подсчетам, 3,8 тысячи человек пришли, чтобы оставить запись в книге в период между 21.00 (22.00 мск) четверга и 11.00 (12.00 мск) субботы", - сообщает телеканал.
Отмечается, что в общей сложности записи составляют от 500 от 600 страниц.
Книги соболезнований также открыты мэрией Парижа и других городов.
«Он любил Францию». Мир прощается с Жаком Шираком
26 сентября, 22:55РИА Новости
"Он любил Францию". Мир прощается с Жаком ШиракомСкончался экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет. Жак Ширак родился на юге страны, после учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых.
Понедельник, 30 сентября, объявлен днём национального траура по Жаку Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдёт служба, на которой будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других государств. В воскресенье состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме Инвалидов.
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