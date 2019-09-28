"Гения не стало": звезды эстрады вспоминают Марка Захарова

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Руководитель театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу, на 86-м году жизни, о чем сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.
Звезды эстрады почтили память режиссера в социальной сети.
Игорь Крутой
"Умер Марк Анатольевич Захаров и с ним ушел целый мир, в котором можно было ожидать его гениальные постановки спектаклей и фильмов, капустников, его юмор, иронию и любовь к людям! Это утрата не только для "Ленкома", а и для всей страны и всего мира".
Максим Галкин
"Сегодня не стало Марка Захарова. Ушла эпоха. Его режиссуру, его иронию, его творческий почерк не спутаешь ни с чем. Буду вспоминать его по фильмам, по спектаклям, по нашим встречам. Светлая память, Мастер! Самые глубокие соболезнования Саше и всем родным".
Валерий Сюткин
"Марк Захаров (1933-2019)..Спасибо, Марк Анатольевич!"
Филипп Киркоров
"Еще одного Гения Нашего Времени не стало. Марк Захаров. Последний из Магикан. Ленком окончательно осиротел".
Кристина Орбакайте
"Весь коллектив Московского театра "Современник" глубоко скорбит в связи со смертью выдающего режиссера, блистательного руководителя "Ленкома" Марка Анатольевича Захарова".
Валерия
"Светлая память великому режиссеру".
Зара
"Марк Анатольевич Захаров. Легенда. Светлая память. Спасибо".