"Гения не стало": звезды эстрады вспоминают Марка Захарова

"Умер Марк Анатольевич Захаров и с ним ушел целый мир, в котором можно было ожидать его гениальные постановки спектаклей и фильмов, капустников, его юмор, иронию и любовь к людям! Это утрата не только для "Ленкома", а и для всей страны и всего мира".

Игорь Крутой композитор композитор