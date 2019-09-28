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РИА Новости
Культура

"Гения не стало": звезды эстрады вспоминают Марка Захарова

21:15 28.09.2019 (обновлено: 21:48 28.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинНародный артист СССР Марк Захаров
Народный артист СССР Марк Захаров
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Руководитель театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу, на 86-м году жизни, о чем сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.
Звезды эстрады почтили память режиссера в социальной сети.

Игорь Крутой

"Умер Марк Анатольевич Захаров и с ним ушел целый мир, в котором можно было ожидать его гениальные постановки спектаклей и фильмов, капустников, его юмор, иронию и любовь к людям! Это утрата не только для "Ленкома", а и для всей страны и всего мира".
Игорь Крутой
композитор

Максим Галкин

"Сегодня не стало Марка Захарова. Ушла эпоха. Его режиссуру, его иронию, его творческий почерк не спутаешь ни с чем. Буду вспоминать его по фильмам, по спектаклям, по нашим встречам. Светлая память, Мастер! Самые глубокие соболезнования Саше и всем родным".
Максим Галкин
телеведущий

Валерий Сюткин

"Марк Захаров (1933-2019)..Спасибо, Марк Анатольевич!"
Валерий Сюткин
певец

Филипп Киркоров

"Еще одного Гения Нашего Времени не стало. Марк Захаров. Последний из Магикан. Ленком окончательно осиротел".

Филипп Киркоров
певец

Кристина Орбакайте

"Весь коллектив Московского театра "Современник" глубоко скорбит в связи со смертью выдающего режиссера, блистательного руководителя "Ленкома" Марка Анатольевича Захарова".

Валерия

"Светлая память великому режиссеру".
Валерия
певица

Зара

"Марк Анатольевич Захаров. Легенда. Светлая память. Спасибо".
Зара
певица
3011312
КультураУмер Марк ЗахаровВалерияВалерий СюткинЛенкомКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинМарк ЗахаровФилипп Киркоров
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