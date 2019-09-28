На Украине завершились международные учения Rapid Trident-2019

КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Международные учения Rapid Trident-2019 завершились во Львовской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба министерства внутренних дел.

Учения стартовали 13 сентября.

"В учениях приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования, которая позволяла моделировать действия подразделений и действия противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, основной целью учений было изучение подразделениями опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО. Все элементы Rapid Trident - 2019 проходили в максимально приближенных к боевым условиях.