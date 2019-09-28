На Украине завершились международные учения Rapid Trident-2019

КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Международные учения Rapid Trident-2019 завершились во Львовской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба министерства внутренних дел.
Учения стартовали 13 сентября.
"В учениях приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования, которая позволяла моделировать действия подразделений и действия противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
27 августа, 08:56Сказано в эфире"Опасная игра". Политик о заходе судна Украины в зону российских ученийУкраинский корабль заходил в зону учений ЧФ РФ, заявили в штабе украинских ВМС. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По данным ведомства, основной целью учений было изучение подразделениями опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО. Все элементы Rapid Trident - 2019 проходили в максимально приближенных к боевым условиях.
Ранее Верховная рада Украины одобрила решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2019 году. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, украинско-румынских учений Riverine-2019, многонациональных учений "Кленовая арка-2019" и украинского-британских учений Warrior Watcher-2019.