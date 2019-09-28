Депутат ГД: уход Волкера — это нежелание "попасть в жернова" разборок в США

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Уход спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с поста может быть связан с нежеланием "попасть в жернова" американских внутриполитических разборок, в целом его работа не принесла каких-то ощутимых результатов, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения отставки пока не поступало. РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий в госдепартаменте и аппарате Волкера.

"Что касается моей личной точки зрения по работе Волкера, то я могу только судить по результатам, а результаты какие произошли на Украине за время, когда он был спецпредставителем, - а мы не видим серьезных результатов", - заявил Чепа РИА Новости.

Говоря об изменениях на Украине за время работы Волкера, депутат отметил только смену власти, однако судить о том, была ли это заслуга Волкера, очень сложно.

"Основное для Украины и важный момент для Европы - это выполнение Минских договорённостей. Я считаю, что здесь американцы не то, что не помогали решать эту задачу, они долгое время противодействовали этому, а сейчас в настоящее время они бездействуют. Я не считаю, что Волкер добился каких-то видимых результатов, я их лично не вижу", - подчеркнул Чепа.

По мнению парламентария, внезапный уход Волкера может быть связан с продолжающимися внутренними разборками между демократами и республиканцами, а также с историей вокруг сына Джо Байдена - главного оппонента нынешнего президента США Дональда Трампа на будущих выборах.

"Волкер должен выступать здесь как свидетель, и, естественно, это явилось той причиной, почему он уходит сейчас с поста спецпредставителя, чтобы очевидно "не попасть в жернова" этих внутриамериканских разборок", - добавил депутат.

Имя Волкера было упомянуто в опубликованной в четверг жалобе анонимного осведомителя о якобы имевшем место давлении президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского. Волкера после этого повесткой вызвали в конгресс США, где начато парламентское расследование с целью довести дело до импичмента Трампа.

В жалобе говорилось, что на следующий день после звонка Трампа Волкер в сопровождении посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда встретился в Киеве с Зеленским и другими чиновниками и якобы советовал им, что делать в свете пожеланий Трампа. При этом основным проводником идей президента, по словам анонима, был его адвокат Руди Джулиани, с которым Волкер и Сондланд даже якобы имели разговор, где старались "снизить ущерб" этих идей для национальной безопасности США.

Двое дипломатов, говорится в документе, старались помочь представителям украинской администрации понять разнящиеся сообщения, поступавшие, с одной стороны, по официальным каналам, и с другой – от Джулиани. Госсекретарь Майк Помпео ранее заявил в этой связи, что все сотрудники госдепартамента на Украине действовали корректно и в интересах двух стран, однако не стал вдаваться в подробности.

В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действующего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Позже Шокин был уволен. В августе 2017 года расследование дела относительно компании Burisma было закрыто.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляло, что расследование в отношении компании не касалось периода, когда сын Байдена стал членом наблюдательного совета этой компании. События, которые расследуют детективы НАБУ, касаются периода 2010-2012 года.