Партию белух из "китовой тюрьмы" отправили на судне к месту выпуска

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Партию из 14 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье в субботу отправили на судне к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. По данным Минприроды, в "китовой тюрьме" остаются 75 белух.

Транспортировку очередной группы животных должны были начать 12 сентября, но из-за паводка на Амуре откладывали. Ученые решили перевозить животных с помощью научно-исследовательского судна. Погрузка началась после полудня субботы.

"Очередная партия белух из Средней отправлена морем... на НИС Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии "Владимир Сафонов".. Вечером судно с 14 белухами на борту вышло из бухты Средней и направилось в Охотское море", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мероприятия по подготовке животных, транспортировке и выпуску выполняются с максимальным учетом рекомендаций Научного консилиума.