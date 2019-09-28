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РИА Новости

Партию белух из "китовой тюрьмы" отправили на судне к месту выпуска

11:43 28.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи
Белухи
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Белухи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Партию из 14 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье в субботу отправили на судне к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. По данным Минприроды, в "китовой тюрьме" остаются 75 белух.
Транспортировку очередной группы животных должны были начать 12 сентября, но из-за паводка на Амуре откладывали. Ученые решили перевозить животных с помощью научно-исследовательского судна. Погрузка началась после полудня субботы.
"Очередная партия белух из Средней отправлена морем... на НИС Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии "Владимир Сафонов".. Вечером судно с 14 белухами на борту вышло из бухты Средней и направилось в Охотское море", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, мероприятия по подготовке животных, транспортировке и выпуску выполняются с максимальным учетом рекомендаций Научного консилиума.
"Организация всей операции происходит при взаимодействии с государственными органами исполнительной власти и ветеринарной инспекцией. За движением судна можно свободно следить через отраслевую систему мониторинга и независимые серверы, показывающие перемещение судов, как например, marinetraffic.com", - добавил представитель ВНИРО.
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