Билли Айлиш объявила даты нового мирового турне

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш объявила в инстаграме даты нового мирового турне, которое должно состоятся в 2020 году. Россия в этот список не попала.

"Я снова отправляюсь в тур, и очень взволнована. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас всех", — написала певица.

Айлиш, получившая всемирную известность после выхода хитов Ocean Eyes и Bad Guy, в следующем году даст концерты в США, Бразилии, Мексике, Аргентине, Чили, а также нескольких странах Европы, включая Францию, Германию и Великобританию.

Российские поклонники сразу стали писать в комментариях: "Почему нет России?", "А где Россия?"