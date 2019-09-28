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РИА Новости
Культура

Билли Айлиш объявила даты нового мирового турне

11:31 28.09.2019
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© AP Photo / Paul R. GiuntaБилли Айлиш
Билли Айлиш
© AP Photo / Paul R. Giunta
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш объявила в инстаграме даты нового мирового турне, которое должно состоятся в 2020 году. Россия в этот список не попала.
"Я снова отправляюсь в тур, и очень взволнована. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас всех", — написала певица.
Айлиш, получившая всемирную известность после выхода хитов Ocean Eyes и Bad Guy, в следующем году даст концерты в США, Бразилии, Мексике, Аргентине, Чили, а также нескольких странах Европы, включая Францию, Германию и Великобританию.
Российские поклонники сразу стали писать в комментариях: "Почему нет России?", "А где Россия?"
Первый концерт Билли Айлиш в Москве состоялся 27 августа. Билеты на него сразу раскупили, как только они появились в продаже, из-за чего организаторам пришлось даже поменять площадку на более вместительную.
Билли Айлиш на премии iHeart Radio Music 2019 в Лос-Анджелесе
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Билли Айлиш обратилась к поклонникам на русском
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