В Верхней Туре открыли реконструированную в рамках нацпроекта набережную

ВЕРХНЯЯ ТУРА (Свердловская область), 28 сен – РИА Новости. Реконструированную в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" набережную Верхнетуринского водохранилища открыли в субботу в городе Верхняя Тура Свердловской области, передает корреспондент РИА Новости.

В открытии набережной приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и и.о губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

"Что касается Свердловской области, это у нас один из регионов-лидеров. Программа по реализации комфортной городской среды в рамках национального проекта реализуется по графику. Претензий у нас никаких нет. То мероприятие, на котором мы сегодня присутствуем, реализуется в рамках конкурса малых городов и исторических поселений. Этот конкурс был объявлен президентом Российской Федерации в 2018 году, а затем был перенесен как мероприятие в национальный проект", - сказал журналистам Якушев.

По его словам, каждый год финансирование этого мероприятия - 5 миллиардов рублей.

"Это гранты на всю Российскую Федерацию... Вы видите (на набережной) огромное количество людей. Именно они проголосовали за это место. Огромное количество людей принимало участие в разработке этого проекта. Такая активность горожан помогла сделать хороший проект, выиграть конкурс, а там была очень серьезная конкуренция", - отметил Якушев.

И.о губернатора Свердловской области Алексей Орлов назвал этот проект "первой ласточкой".

"Благодаря федеральной поддержке, национальному проекту, благодаря софинансированию со стороны правительства Свердловской области, благодаря тому вниманию, которое уделяет лично губернатор, мы реализуем сегодня наш региональный проект", - подчеркнул Орлов.

По информации департамента информполитики Свердловской области, обновление общественной территории стало возможным благодаря победе муниципалитета в 2018 году во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений. В качестве награды городской округ получил федеральный грант в размере 30 миллионов рублей. Общие затраты на строительство объекта составили 104 миллиона рублей. Финансирование осуществлялось за счет всех уровней бюджета и внебюджетных источников.

В 2017 и 2018 годах в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Свердловской области было благоустроено свыше 200 дворов и 72 общественные территории.