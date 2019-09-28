Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью

КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.

"Тревожная новость из Вашингтона - в отставку подал Курт Волкер. С Куртом нам на Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США", - написал Порошенко в микроблоге Twitter в субботу.

По словам экс-президента, вклад Волкера в укрепление стратегического партнерства Украины и США "трудно переоценить". "Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия, который не просто будет превзойти любому преемнику. Искренне благодарен, Курт", - отметил Порошенко.

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин считает отставку Волкера реальной потерей для Киева.

"Курт Волкер это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему небезразличны - это очень редко случается в политике. Спасибо, Курт. Очень жалко", - написал Климкин в Twitter

Имя Волкера было упомянуто в опубликованной в четверг жалобе анонимного осведомителя о якобы имевшем место давлении президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского. Волкера после этого повесткой вызвали в конгресс США, где начато парламентское расследование с целью довести дело до импичмента Трампа.

В жалобе говорилось, что на следующий день после звонка Трампа Волкер в сопровождении посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда встретился в Киеве с Зеленским и другими чиновниками и якобы советовал им, что делать в свете пожеланий Трампа. При этом основным проводником идей президента, по словам анонима, был его адвокат Руди Джулиани, с которым Волкер и Сондланд даже якобы имели разговор, где старались "снизить ущерб" этих идей для национальной безопасности США.