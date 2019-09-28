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РИА Новости

Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью

11:04 28.09.2019 (обновлено: 11:05 28.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.
"Тревожная новость из Вашингтона - в отставку подал Курт Волкер. С Куртом нам на Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США", - написал Порошенко в микроблоге Twitter в субботу.
По словам экс-президента, вклад Волкера в укрепление стратегического партнерства Украины и США "трудно переоценить". "Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия, который не просто будет превзойти любому преемнику. Искренне благодарен, Курт", - отметил Порошенко.
Экс-глава украинского МИД Павел Климкин считает отставку Волкера реальной потерей для Киева.
"Курт Волкер это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему небезразличны - это очень редко случается в политике. Спасибо, Курт. Очень жалко", - написал Климкин в Twitter.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
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Имя Волкера было упомянуто в опубликованной в четверг жалобе анонимного осведомителя о якобы имевшем место давлении президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского. Волкера после этого повесткой вызвали в конгресс США, где начато парламентское расследование с целью довести дело до импичмента Трампа.
В жалобе говорилось, что на следующий день после звонка Трампа Волкер в сопровождении посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда встретился в Киеве с Зеленским и другими чиновниками и якобы советовал им, что делать в свете пожеланий Трампа. При этом основным проводником идей президента, по словам анонима, был его адвокат Руди Джулиани, с которым Волкер и Сондланд даже якобы имели разговор, где старались "снизить ущерб" этих идей для национальной безопасности США.
Двое дипломатов, говорится в документе, старались помочь представителям украинской администрации понять разнящиеся сообщения, поступавшие, с одной стороны, по официальным каналам, и с другой – от Джулиани. Госсекретарь Майк Помпео ранее заявил в этой связи, что все сотрудники госдепартамента на Украине действовали корректно и в интересах двух стран, однако не стал вдаваться в подробности.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
За переживал Петя, его крыша слилась..... Теперь только за российским паспортом и в Липецк)))))
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Стас Титов
61430002
Так подельники сваливают, сигналят пора валить Петруха.
28 сентября, 11:07
ИСИван Семёнов
80210002
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