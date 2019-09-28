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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировали 30 нарушений перемирия в Сирии

10:59 28.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВо время подготовки сирийских военнослужащих и бойцов ополчения российскими военными инструкторами в провинции Хама
Во время подготовки сирийских военнослужащих и бойцов ополчения российскими военными инструкторами в провинции Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Во время подготовки сирийских военнослужащих и бойцов ополчения российскими военными инструкторами в провинции Хама. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия и Турция в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по 30 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Латакия – 10, Алеппо – семь, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 13, Идлиб – девять, Хама – шесть, Алеппо – 2", - говорится в сообщении.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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