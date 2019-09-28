Россия за сутки зафиксировали 30 нарушений перемирия в Сирии

Во время подготовки сирийских военнослужащих и бойцов ополчения российскими военными инструкторами в провинции Хама. Архивное фото

Во время подготовки сирийских военнослужащих и бойцов ополчения российскими военными инструкторами в провинции Хама

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия и Турция в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по 30 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Латакия – 10, Алеппо – семь, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 13, Идлиб – девять, Хама – шесть, Алеппо – 2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению не проводил гуманитарных акций.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.