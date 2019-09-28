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РИА Новости
Культура

Концерт в честь юбилея Владимира Спивакова пройдет в Доме музыки в Москве

10:56 28.09.2019 (обновлено: 11:01 28.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков
Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Выдающийся скрипач и дирижер, создатель камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков отметит в субботу юбилей концертом в столичном Доме музыки, сообщили в пресс-службе учреждения.
Программа концерта Спивакову, который пройдет в Светлановском зале, до самого начала держится в секрете. Это будет сюрприз для гостей юбиляра и в какой-то степени для него самого. Известно только, что главными участниками станут сам Спиваков и Национальный филармонический оркестр России.
Режиссерами выступили художественные руководители театров "Практика" и "Гоголь-центр" Марина Брусникина и Кирилл Серебренников. Дополнит вечер выставка фотографа Юрия Роста, который запечатлел маэстро во время гастролей.
Владимиру Спивакову 12 сентября исполнилось 75 лет. Он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", народным артистом СССР.
Дирижер Владимир Спиваков на закрытии фестиваля Владимир Спиваков приглашает… в Светлановском зале Московского Дома Музыки
12 сентября, 08:00Культура
Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей
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КультураМузыкаНовости культурыВладимир Спиваков
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