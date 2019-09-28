Концерт в честь юбилея Владимира Спивакова пройдет в Доме музыки в Москве

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Выдающийся скрипач и дирижер, создатель камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков отметит в субботу юбилей концертом в столичном Доме музыки, сообщили в пресс-службе учреждения.
Программа концерта Спивакову, который пройдет в Светлановском зале, до самого начала держится в секрете. Это будет сюрприз для гостей юбиляра и в какой-то степени для него самого. Известно только, что главными участниками станут сам Спиваков и Национальный филармонический оркестр России.
Режиссерами выступили художественные руководители театров "Практика" и "Гоголь-центр" Марина Брусникина и Кирилл Серебренников. Дополнит вечер выставка фотографа Юрия Роста, который запечатлел маэстро во время гастролей.
Владимиру Спивакову 12 сентября исполнилось 75 лет. Он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", народным артистом СССР.
12 сентября, 08:00КультураМаэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей