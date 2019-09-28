Концерт в честь юбилея Владимира Спивакова пройдет в Доме музыки в Москве

Программа концерта Спивакову, который пройдет в Светлановском зале, до самого начала держится в секрете. Это будет сюрприз для гостей юбиляра и в какой-то степени для него самого. Известно только, что главными участниками станут сам Спиваков и Национальный филармонический оркестр России.