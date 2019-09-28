ВСУ препятствуют передвижению ОБСЕ на участке отвода сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют передвижению миссии ОБСЕ на участке разведения сил у Петровского в Донбассе, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
"Вооружённые формирования Украины целенаправленно продолжают препятствовать передвижению патрулей СММ ОБСЕ в целях мониторинга ситуации на участке разведения", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики дополнительно установили на участке разведения сил в районе Петровского 45 противотанковых мин. Он также отметил, что противник улучшает "свои позиции в фортификационном отношении" как на участке разведения, так и в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Водяное и Гнутово.
Накануне в ведомстве заявили, что украинские силовики установили в районе Петровского 138 мин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.