Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T10:58Z
https://ria.ru/20190928/1559229898.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155813/09/1558130980_0:252:3193:2048_1036x0_80_0_0_ee602a725b8b705207e207ef52643002.jpg
РИА Новости

ВСУ препятствуют передвижению ОБСЕ на участке отвода сил, заявили в ДНР

10:55 28.09.2019 (обновлено: 10:58 28.09.2019)
1323
© РИА Новости / Сергей АверинПредставители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют передвижению миссии ОБСЕ на участке разведения сил у Петровского в Донбассе, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
27 сентября, 14:20РИА Новости
ОБСЕ: участникам освещения по правам человека не хватало взаимоуважения
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
"Вооружённые формирования Украины целенаправленно продолжают препятствовать передвижению патрулей СММ ОБСЕ в целях мониторинга ситуации на участке разведения", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики дополнительно установили на участке разведения сил в районе Петровского 45 противотанковых мин. Он также отметил, что противник улучшает "свои позиции в фортификационном отношении" как на участке разведения, так и в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Водяное и Гнутово.
Накануне в ведомстве заявили, что украинские силовики установили в районе Петровского 138 мин.
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
27 сентября, 12:45РИА Новости
Киев пытается затянуть выполнение "Минска-2", заявили в МИД ДНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
301071
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраина
Рекомендуем
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник
РИА
Новости
Дмитрий Трапезников на церемонии представления депутатам Народного совета ДНР
Полковника вооруженных сил ДНР Трапезникова назначили и. о. главы Элисты
Украинский военный
Украинские силовики обстреляли Донецк, заявили в ДНР
Разрушенный дом в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР заявили о росте числа обстрелов со стороны силовиков в Донбассе
Лента
новостей
Глава ДНР Денис Пушилин
В ДНР отвергли идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Европейский суд по правам человека в Страсбурге
Пострадавшие от обстрелов жители поселка в ЛНР написали жалобы в ЕСПЧ
Украинский военный
ВСУ открыли снайперский огонь по окраине Донецка, заявили в ДНР
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
Петр Порошенко
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
Бундестаг
Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах
06:58Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Эксперт на Украине высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
Лента новостейМолния