ВСУ препятствуют передвижению ОБСЕ на участке отвода сил, заявили в ДНР

Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют передвижению миссии ОБСЕ на участке разведения сил у Петровского в Донбассе, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

"Вооружённые формирования Украины целенаправленно продолжают препятствовать передвижению патрулей СММ ОБСЕ в целях мониторинга ситуации на участке разведения", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, украинские силовики дополнительно установили на участке разведения сил в районе Петровского 45 противотанковых мин. Он также отметил, что противник улучшает "свои позиции в фортификационном отношении" как на участке разведения, так и в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Водяное и Гнутово.

Накануне в ведомстве заявили, что украинские силовики установили в районе Петровского 138 мин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.