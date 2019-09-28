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РИА Новости

Эвакуированы все пассажиры с загоревшегося в Греции парома, сообщили СМИ

10:24 28.09.2019
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© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
АФИНЫ, 28 сен - РИА Новости. Завершилась эвакуация 538 пассажиров с загоревшегося в порту греческого Игуменица парома, эвакуирована также большая часть экипажа, у двух человек проблемы с дыханием, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
На борту находились 538 пассажиров и 75 членов экипажа, 239 автомобилей. Пожар начался сразу после выхода парома из порта в Венецию. Судно вернулось, и началась эвакуация людей.
Эвакуация завершилась без проблем, говорится в сообщении.
Два человека с проблемами дыхания отправлены в центр здравоохранения Игуменицы.
По сообщению агентства, по всей видимости, огонь взят под контроль. С первого момента сработала автоматическая система пожаротушения, затем в гараж, где начался пожар, прошли пожарные со специальным оборудованием.
По предварительным данным, огонь начался в четвёртом гараже, загорелись два грузовых автомобиля.
В Игуменицу прибыли пожарные силы из соседних регионов Греции.
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