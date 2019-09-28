Эвакуированы все пассажиры с загоревшегося в Греции парома, сообщили СМИ

АФИНЫ, 28 сен - РИА Новости. Завершилась эвакуация 538 пассажиров с загоревшегося в порту греческого Игуменица парома, эвакуирована также большая часть экипажа, у двух человек проблемы с дыханием, сообщило Афинское агентство новостей Завершилась эвакуация 538 пассажиров с загоревшегося в порту греческого Игуменица парома, эвакуирована также большая часть экипажа, у двух человек проблемы с дыханием, сообщило Афинское агентство новостей АМНА

На борту находились 538 пассажиров и 75 членов экипажа, 239 автомобилей. Пожар начался сразу после выхода парома из порта в Венецию. Судно вернулось, и началась эвакуация людей.

Эвакуация завершилась без проблем, говорится в сообщении.

Два человека с проблемами дыхания отправлены в центр здравоохранения Игуменицы.

По сообщению агентства, по всей видимости, огонь взят под контроль. С первого момента сработала автоматическая система пожаротушения, затем в гараж, где начался пожар, прошли пожарные со специальным оборудованием.

По предварительным данным, огонь начался в четвёртом гараже, загорелись два грузовых автомобиля.