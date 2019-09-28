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РИА Новости

Союз журналистов Украины призвал офис президента изменить отношение к СМИ

10:10 28.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины призывает офис президента пересмотреть отношение к работникам СМИ, сообщил глава союза журналистов Сергей Томиленко.
Ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушку задать вопрос главе государства Владимиру Зеленскому. В свою очередь Мендель заявила, что "останавливала" работника СМИ, так как он нарушал "личное пространство" президента.
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"Пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов… Национальный союз журналистов Украины обращается к офису президента и пресс-секретарю Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли", - написал Томиленко на странице в Facebook в субботу.
Гласа НСЖУ отметил, что "власть во всем мире ищет форматы ухода от неконтролируемых контактов с независимыми журналистами". "И это естественно. Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти", - заявил Томиленко.
Также он подчеркнул, что новая команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами.
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