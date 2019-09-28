Союз журналистов Украины призвал офис президента изменить отношение к СМИ

КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины призывает офис президента пересмотреть отношение к работникам СМИ, сообщил глава союза журналистов Сергей Томиленко.

Ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушку задать вопрос главе государства Владимиру Зеленскому. В свою очередь Мендель заявила, что "останавливала" работника СМИ, так как он нарушал "личное пространство" президента.

"Пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов… Национальный союз журналистов Украины обращается к офису президента и пресс-секретарю Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли", - написал Томиленко на странице в Facebook в субботу.

Гласа НСЖУ отметил, что "власть во всем мире ищет форматы ухода от неконтролируемых контактов с независимыми журналистами". "И это естественно. Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти", - заявил Томиленко.