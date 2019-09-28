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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали отставку Волкера

10:01 28.09.2019
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер лишь отложил реализацию минских договоренностей своим уходом в отставку, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения отставки пока не поступало. РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий в госдепартаменте и аппарате Волкера.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Вчера, 05:51РИА Новости
Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
"Курт Волкер оказал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию минских договоренностей всеми (всеми!) заинтересованными сторонами", - написал Косачев в Facebook.
"Упрекать не приходится, но миссия от того становится не менее провальной. Ведь это в интересах США, а не Украины было все это время тупо настаивать на исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке, не видя за своими убеждениями, как за деревьями леса, реальных людей, которые жили, живут и будут жить на Донбассе, под каким бы флагом это ни пришлось делать", - подчеркнул Косачев.
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Курт ВолкерСовет Федерации РФКонстантин КосачевСШАУкраинаВ мире
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