В Совфеде прокомментировали отставку Волкера

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер лишь отложил реализацию минских договоренностей своим уходом в отставку, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения отставки пока не поступало. РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий в госдепартаменте и аппарате Волкера.
"Курт Волкер оказал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию минских договоренностей всеми (всеми!) заинтересованными сторонами", - написал Косачев в Facebook.
"Упрекать не приходится, но миссия от того становится не менее провальной. Ведь это в интересах США, а не Украины было все это время тупо настаивать на исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке, не видя за своими убеждениями, как за деревьями леса, реальных людей, которые жили, живут и будут жить на Донбассе, под каким бы флагом это ни пришлось делать", - подчеркнул Косачев.