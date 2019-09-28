СК проверит данные об изъятии детей у многодетной матери под Челябинском

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следствию в Челябинской области разобраться в ситуации с якобы незаконном изъятием детей у многодетной матери в деревне Степановка, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По её словам, на ряде телевизионных каналов транслировались сюжеты о том, как чиновники забрали детей у попавшей в больницу многодетной матери. Также сообщалось, о конфликтной ситуации с местной администрацией по вопросу предоставления женщине нового жилья.

"Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Челябинской области организовать доследственную проверку по информации СМИ о незаконном изъятии детей у многодетной матери в деревне Степановка Челябинской области", - сказала Петренко.

По данным СМИ, многодетная мать Нина Пугачева попала в больницу из-за камней в почках, оставив детей своему гражданскому мужу. Чиновники, по информации СМИ, посреди ночи забрали детей из семьи и поместили в реабилитационный центр под предлогом, что для присмотра за ними не осталось ни одного законного представителя.