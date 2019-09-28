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РИА Новости

СК проверит данные об изъятии детей у многодетной матери под Челябинском

09:47 28.09.2019
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следствию в Челябинской области разобраться в ситуации с якобы незаконном изъятием детей у многодетной матери в деревне Степановка, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По её словам, на ряде телевизионных каналов транслировались сюжеты о том, как чиновники забрали детей у попавшей в больницу многодетной матери. Также сообщалось, о конфликтной ситуации с местной администрацией по вопросу предоставления женщине нового жилья.
"Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Челябинской области организовать доследственную проверку по информации СМИ о незаконном изъятии детей у многодетной матери в деревне Степановка Челябинской области", - сказала Петренко.
По данным СМИ, многодетная мать Нина Пугачева попала в больницу из-за камней в почках, оставив детей своему гражданскому мужу. Чиновники, по информации СМИ, посреди ночи забрали детей из семьи и поместили в реабилитационный центр под предлогом, что для присмотра за ними не осталось ни одного законного представителя.
Сама женщина уверена, что детей забрали из-за конфликта с местной администрацией: многодетная мать давно требует признать аварийным жильё, в котором проживает семья.
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Светлана ПетренкоАлександр БастрыкинЧелябинская областьПроисшествия
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