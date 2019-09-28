Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T10:16Z
https://ria.ru/20190928/1559228384.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155895/40/1558954078_660:409:2846:1639_1036x0_80_0_0_a2571bafc03603c634cb6d93a81a9053.jpg
РИА Новости

"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

09:29 28.09.2019 (обновлено: 10:16 28.09.2019)
33013
© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. "Нафтогаз" опубликовал на своем сайте список предприятий-должников, занимающихся отоплением украинских городов.
Из-за накопленных компаниями долгов жители многих городов могут остаться зимой без отопления.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", — говорится в заявлении "Нафтогаза Украины".

В список вошли 116 компаний, которые обслуживают жителей Киева, Кривого Рога, Мариуполя, Житомира, Ивано-Франковска, Одессы, Харькова, Херсона и других городов.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону. До этого компания "Укртрансгаз" (дочерняя компания "Нафтогаза") заявила, что на 65% выполнила работы по подготовке газотранспортной системы к отопительному сезону.
В то же время цены на газ остаются слишком высокими для множества украинцев. По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентина Землянского, граждане отказываются от газового отопления и переходят на дрова из-за падения уровня жизни.
С 2014 года украинские власти неоднократно повышали цену на газ для населения. Это было ключевым условием МВФ для выделения Киеву очередного транша кредита. Так, с 2013 по 2018 год цена на газ выросла более чем в десять раз: с 725 гривен до 8,5 тысячи за тысячу кубометров. Этим летом цены несколько снизились, но, по прогнозу Нацбанка страны, осенью они снова вырастут на 15 процентов.
Логотип энергетической компании Газпром
25 сентября, 08:00РИА Новости
Все или ничего: "Нафтогаз" пошел ва-банк против "Газпрома"
38623715451334
Обсудить 68
Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныУкртрансгазКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да не беда, ведь на Украине всегда есть запасной план "Б" в виде нового майдана, на котором можно от души поскакать и от этого согреться.
28 сентября, 10:51
maks.chuprin.87
203250101
Хорошая новость.
28 сентября, 11:21
Стас Титов
124170104
Рекомендуем
Бундестаг
Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
РИА
Новости
Заседание Верховной рады Украины
Новый бюджет: кто Украину ужинает, тот ее и танцует
Слитки золота. Архив
"Ротшильд семечками не торгует": рухнул картель на мировом рынке золота
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
Лента
новостей
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57
Западные читатели оценили первый совместный полет "Охотника" и Су-57
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров
Нино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе: Грузия должна извиниться за инцидент с Гавриловым
Экстремальное уничтожение автомата Калашникова
"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
Добыча нефти
Кредитов не будет: банки объявили смертный приговор сланцевой индустрии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата в парке Ваке в Тбилиси
Президент Грузии призвала к диалогу с Россией
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах
06:58Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Эксперт на Украине высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
Лента новостейМолния