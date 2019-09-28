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РИА Новости

Эксперты рассказали, кто выиграет от льгот по эквайрингу в России

09:07 28.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРасчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами
Расчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Расчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Оживленные дискуссии на тему высокой себестоимости эквайринга в РФ пришли к своему логическому завершению: платежные системы с 1 октября введут льготные межбанковские комиссии за оплату картами ряда социально значимых и дорогих товаров. Опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что от этого решения в первую очередь выиграют банки, небольшие и средние ритейлеры, а выгоду потребителю в виде тотального снижения цен новые тарифы не принесут.
Кроме того, введение льготы вряд ли приведет к быстрому падению стоимости самого эквайринга: межбанковская комиссия является лишь одной, хотя и самой весомой, из составляющих конечного тарифа, на который влияет множество других факторов. В среднем по России для розничных магазинов комиссия за эквайринг составляет 2,2-2,4% от оборота торговой точки, для интернет-магазинов - от 3% до 4%, а тариф за мобильный эквайринг колеблется в пределах от 2,5% до 3%.
При этом величина банковской комиссии, которую банк, обслуживающий платежи по картам, платит в пользу банка, выпустившего карту - так называемая interchange rate fee (IRF) - зависит от класса карты. Самую низкую комиссию банк-эквайер платит по картам Maestro: от 1,5% до 1,75% по платиновым картам до 1,9-2,1% по золотым и "черным". В случае если банк-эмитент и банк-эквайер совпадают, то вся сумма идет ему.
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"Прежде всего, от снижения межбанковских комиссий могут выиграть банки-эквайеры. Изначально комиссию с магазина взимает именно эквайер, далее основная часть этой суммы переводится банку-эмитенту, выпустившему карту. Таким образом, банк-эквайер сможет переводить эмитенту меньше средств. Торговые точки, подпадающие под снижение, тоже могут выиграть в перспективе", - полагает руководитель центра проектов и инноваций "БКС Премьер" Иван Мазов.
"Выиграют от снижения, прежде всего, ритейлеры, причем для малых и средних компаний, где зачастую велика доля выручки от социально значимых услуг, выгода может быть более ощутимой, чем для крупных. Потребители вряд ли увидят тотальное снижение цен, но могут рассчитывать на замедление их роста и скидки на отдельные группы товаров", - считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.
Эквайрингом в России, занимается более 300 банков, но львиная доля этого бизнеса приходится на Сбербанк. По всей стране установлено более 1,5 миллионов его торговых терминалов, а сам банк обслуживает более 1 миллиарда платежей по картам ежемесячно. Неплохие позиции на рынке также у ВТБ, Газпромбанка, банка "Русский стандарт", Промсвязьбанка и Альфа-банка.

Влияние на потребителя

Обсуждение эквайринга началось после того, как в феврале президент РФ Владимир Путин раскритиковал высокие комиссии за эту услугу, назвав их "квазиналогом". В марте прошло несколько совещаний с участием банков, платежных систем и ритейлеров. По их итогам Банк России направил в правительство согласованные предложения участников рынка о снижении комиссий за эквайринг в отношении социально значимых товаров и услуг (образовательных учреждений, клиник, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости).
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Международные платежные системы Visa, Mastercard и российский "Мир" согласились снизить межбанковские комиссии для этих сегментов с 1 октября. На практике, пониженные тарифы, скорее всего, не дадут практически никаких результатов, создав для чиновников формальный повод доложить о проделанной работе, считает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. Сама идея удешевления эквайринга появилась из-за жалоб ритейла, однако в итоге комиссии снижаются там, где процент оплаты товаров и услуг картами невелик.
"Чуть лучше может быть ситуация с социально значимыми сферами. Однако и здесь есть явный формализм, например, с услугами здравоохранения, где основные потребители это люди в возрасте, которые практически не используют банковские карты", - вместе с тем отметил он.
С точки зрения потребителей, надеяться на удешевление товаров и услуг – весьма самонадеянное желание, уверен эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский. Неоспоримым удобством, которое принесет им пониженные комиссии, станет более широкое распространение возможности расплатиться картой.
Мазов из "БКС Премьер" считает, что снижение комиссий в ряде случаев может оказаться для потребителей медвежьей услугой. Дело в том, что банки-эмитенты карт именно из полученных межбанковских комиссий за эквайринг выплачивают бонусы в рамках программ лояльности своим клиентам. Чем меньше комиссий будут получать эмитенты, тем меньше будет сумма бонусов для клиентов, объяснил эксперт.
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Позиция банков

Снижение межбанковских комиссий не означает, что банки-эквайеры сразу же начнут снижать комиссию для магазинов, продолжил Мазов. Высока вероятность, что банки-эквайеры просто будут перечислять меньше денег банкам-эмитентам платежных карт, изменение договоров с торговыми точками на предмет снижения комиссии вряд ли произойдет быстро, если вообще случится.
Как пояснили РИА Новости в одном из крупнейших игроков на рынке эквайринга - банке "Русский Стандарт", сейчас на конечную ставку для компании-клиента влияет много факторов, в том числе оборот предприятия, перечень платежных систем, которые компания планирует принимать к оплате, профиль бизнеса и другие особенности.
Например, ставка для предприятий с похожим профилем в разных регионах страны может отличаться. Дело в том, что в среднем на межбанковскую комиссию в эквайринговой ставке приходится более 80%, поэтому в регионах, где много премиальных карт, ставка по эквайрингу может оказаться выше, чем в тех городах, где такими картами расплачиваются редко, хотя профиль предприятия может быть очень похожим.
В Альфа-банке полагают, что в целом снижение не окажет критичного влияния на банки-эквайеры, поскольку перечисленные сегменты занимают 5-10% в их клиентской базе. При этом в кредитной организации допустили, что для аптек, медучреждений и остальных льготных категорий себестоимость эквайринга несколько снизится, однако не стоит ждать, что это приведет к снижению цен на их услуги и товары.
В целом, на рынке приема платежей в долгосрочной перспективе ставки по эквайрингу должны двигаться в сторону снижения, уверена директор департамента эквайринга банка "Русский Стандарт" Инна Емельянова. Плавное падение будет происходить, в том числе, благодаря изменениям в тарификации от платежных систем и появлению у них специальных программ для разных категорий компаний, например, социальная сфера, фаст-фуд, продовольственные магазины, малый и средний бизнес.
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