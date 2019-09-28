Белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для доставки к месту выпуска

ВЛАДИВОСТОК , 28 сен - РИА Новости. Специалисты завершили погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. По данным Минприроды, в "китовой тюрьме" оставались 75 белух.

Транспортировку очередной группы животных должны были начать 12 сентября, но из-за паводка на Амуре откладывали. Ученые решили перевозить животных с помощью научно-исследовательского судна. Погрузка началась после полудня субботы.

"Все погрузочные работы закончились, понтон пришвартовали к " китовой тюрьме", в ближайшее время судно отправится", - сказал Таргулян.

По его словам, эксперты Greenpeace наблюдали за погрузкой с берега, судно было в море метрах в 300. Ничего негативного в процессе погрузки они не увидели, отметил Таргулян.

"Но судно было далеко, и мы не смогли посчитать, сколько белух погрузили. Судно небольшое, но белухи в ваннах могут погружаться, плавать. Думаем, что белух перевозить так можно, и надеемся, что всех животных успеют вывезти (до холодов) таким способом", - отметил эксперт.

Также он напомнил, что за прошедшие с 20 июня три с лишним месяца из всех животных после нынешнего, пятого по счету выпуска, в китовой тюрьме остается 61 белуха.

"Фактически, смогли освободить к началу октября менее половины. Остается надеяться, что с привлечением судна частоту перевозок можно будет увеличить и за оставшееся до прихода холодов время вывезти всех", - добавил собеседник.

Животных планируется доставить в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края в район, где ранее проводился выпуск белух и косаток. Дорога от бухты до места выпуска займет около трех суток.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.