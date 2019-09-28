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РИА Новости

В Якутии задержали водителя автобуса, под наркотиками перевозившего детей

08:16 28.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на улице Москвы
Автомобиль полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции на улице Москвы. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Водитель автобуса под воздействием наркотиков задержан при перевозке школьников в Намском районе Якутии, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД МВД.
По информации управления, 15 сентября в Намском районе сотрудниками госавтоинспекции был остановлен автобус, в салоне которого находились 19 школьников одной из столичных школ. Дети следовали по маршруту "город Якутск – село Хатырык Намского района – город Якутск" в сопровождении классного руководителя.
За рулем транспорта находился 38-летний мужчина. Он не смог предъявить полицейским разрешительные документы на перевозку групп детей. Как отметили в ведомстве, его автобус не был предназначен для таких перевозок.
"Инспекторы ДПС обратили внимание на неадекватное поведение водителя. Они предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Полученный результат экспертизы подтвердил состояние наркотического опьянения перевозчика. Поездка была прервана, водитель отстранен от управления автобусом, дети доставлены по месту жительства", - отметили в пресс-службе.
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В отношении водителя составлены административные материалы, также к административной ответственности привлечены педагог и индивидуальный предприниматель. Кроме того, на имя директора образовательного учреждения внесено представление.
"С начала текущего года за нарушение правил организованной перевозки групп детей автобусами в Якутии возбуждено 39 дел об административном правонарушении", - добавили в управлении.
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ГИБДД МВД РФЯкутияПроисшествия
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