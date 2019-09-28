В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовиком в Ростовском районе Ярославской области, один человек погиб, сообщает в субботу пресс-служба УМВД России по области.
"Около 2:25 в Ярославской области в Ростовском районе на 179-м километре в районе деревни Осокино произошло ДТП — по предварительной информации, грузовой автомобиль "Дав", двигаясь в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел касательное столкновение с автобусом "Хендай", двигавшимся в сторону Ярославля", — говорится в сообщении.
В ДТП погиб пассажир автобуса. Еще двое пассажиров госпитализированы с травмами. Согласно предварительным данным, в автобусе находились 19 пассажиров, данные уточняются.
Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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