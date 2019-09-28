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РИА Новости

В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком

07:28 28.09.2019 (обновлено: 13:10 28.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовиком в Ростовском районе Ярославской области, один человек погиб, сообщает в субботу пресс-служба УМВД России по области.

"Около 2:25 в Ярославской области в Ростовском районе на 179-м километре в районе деревни Осокино произошло ДТП — по предварительной информации, грузовой автомобиль "Дав", двигаясь в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел касательное столкновение с автобусом "Хендай", двигавшимся в сторону Ярославля", — говорится в сообщении.

В ДТП погиб пассажир автобуса. Еще двое пассажиров госпитализированы с травмами. Согласно предварительным данным, в автобусе находились 19 пассажиров, данные уточняются.
Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Место ДТП в Москве
27 сентября, 14:38РИА Новости
Число погибших в ДТП за 8 месяцев сократилось на 8%
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Ярославская областьПроисшествия
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