В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком

"Около 2:25 в Ярославской области в Ростовском районе на 179-м километре в районе деревни Осокино произошло ДТП — по предварительной информации, грузовой автомобиль "Дав", двигаясь в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел касательное столкновение с автобусом "Хендай", двигавшимся в сторону Ярославля", — говорится в сообщении.