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РИА Новости

Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России

06:49 28.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБундестаг
Бундестаг
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Бундестаг. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Представители нескольких фракций парламента Германии призвали постепенно ослабить антироссийские санкции. Об этом сообщает телеканал RT Deutsch.
Призыв прозвучал на конференции "Пять лет санкций против России - как выйти из взаимной блокады?", которая прошла в бундестаге в пятницу под патронажем Восточного комитета немецкой экономики.
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Так, за смягчение ограничительных мер при условии прогресса в выполнении Минских соглашений высказалась депутат из Свободной демократической партии (FDP) Сандра Везер.
Как считает член Социал-демократической партии Германии (SPD) Бернд Вестфаль, Берлин должен поддержать линию президента Франции Эммануэля Макрона на сближение с Россией. По его мнению, после пяти лет санкций необходимо "сделать первый шаг".
В свою очередь, депутат Клаус Эрнст из Партии левых (Die Linke), занимающий пост председателя комитета бундестага по экономике и энергетике, заявил, что шансы на то, что Германии удастся добиться снятия антироссийских санкций на уровне ЕС, - высоки. Он напомнил, что Берлин больше всего пострадал от взаимных ограничений.
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По мнению Эрнста, их необходимо снять в качестве ответа на возможные экстерриториальные санкции в отношении Европы со стороны США. Кроме того, антироссийские ограничения не выполняют свои цели, добавил он.
Схожую позицию занял и депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр, председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию, который также выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Санкции в отношении РоссииБундестаг ГерманииЕвросоюзГерманияРоссияВ мире
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