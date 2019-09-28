Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Представители нескольких фракций парламента Германии призвали постепенно ослабить антироссийские санкции. Об этом сообщает телеканал Представители нескольких фракций парламента Германии призвали постепенно ослабить антироссийские санкции. Об этом сообщает телеканал RT Deutsch

Призыв прозвучал на конференции "Пять лет санкций против России - как выйти из взаимной блокады?", которая прошла в бундестаге в пятницу под патронажем Восточного комитета немецкой экономики.

Так, за смягчение ограничительных мер при условии прогресса в выполнении Минских соглашений высказалась депутат из Свободной демократической партии (FDP) Сандра Везер.

Как считает член Социал-демократической партии Германии (SPD) Бернд Вестфаль, Берлин должен поддержать линию президента Франции Эммануэля Макрона на сближение с Россией. По его мнению, после пяти лет санкций необходимо "сделать первый шаг".

В свою очередь, депутат Клаус Эрнст из Партии левых (Die Linke), занимающий пост председателя комитета бундестага по экономике и энергетике, заявил, что шансы на то, что Германии удастся добиться снятия антироссийских санкций на уровне ЕС, - высоки. Он напомнил, что Берлин больше всего пострадал от взаимных ограничений.

По мнению Эрнста, их необходимо снять в качестве ответа на возможные экстерриториальные санкции в отношении Европы со стороны США. Кроме того, антироссийские ограничения не выполняют свои цели, добавил он.

Схожую позицию занял и депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр, председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию, который также выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.