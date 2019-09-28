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РИА Новости

Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска

05:56 28.09.2019
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© Фото : пресс-служба ВНИРОВыпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
Выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
© Фото : пресс-служба ВНИРО
Выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из рех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. По данным Минприроды, в "китовой тюрьме" остаются 75 белух.
Транспортировку очередной группы животных должны были начать 12 сентября, но из-за паводка на Амуре откладывали. Ученые решили перевозить животных с помощью научно-исследовательского судна.
"Началась погрузка белух на судно "Владимир Сафонов", принадлежащее ВНИРО. В 10.40 (03.40 мск) понтон с белухами отцепили от основного "тела" китовой тюрьмы и с помощью моторной лодки от отбуксировали на расстояние около 600 метров судну. В 11.00 понтон пришвартовали к судну. Сейчас идёт перегрузка - под белух подводят носилки и перегружают в ванны на палубе судна", - сказал Таргулян, который находится на месте погрузки.
По его словам, ученые сообщили, что перевезут 14 белух. Операция идёт в закрытом режиме, на борту судна независимых наблюдателей нет.
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Животных планируется доставить в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края в район, где ранее проводился выпуск белух и косаток. Дорога от бухты до места выпуска займет около трех суток.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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