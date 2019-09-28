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РИА Новости

В Сети появилось видео с пресс-секретарем Зеленского, толкнувшей журналиста

03:17 28.09.2019
4672
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Сети появилась видеозапись инцидента, в ходе которого пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оттолкнула журналиста. Кадры опубликованы в одном из пабликов в Facebook.
На записи видно, как Мендель перегородила дорогу и удерживала руками журналиста, когда тот пытался задать вопрос главе государства Владимиру Зеленскому.
Сама Мендель ранее заявила, что не толкала, а пыталась остановить корреспондента. "Хотим цивилизованного поведения — давайте на цивилизованное нет не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - написала она в Facebook.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Вчера, 11:26Радио Sputnik
Как это называется?! Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста
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Юлия МендельСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийFacebook, Inc.УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Надо было не оттолкнут, а пинка дать. А то лезут аки Скабреева чуть ли не в трусы со своими микрофонами.
28 сентября, 03:29
ЛКЛысый Кучерявый
310007
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