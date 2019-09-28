В Сети появилось видео с пресс-секретарем Зеленского, толкнувшей журналиста

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Сети появилась видеозапись инцидента, в ходе которого пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оттолкнула журналиста. Кадры опубликованы в одном из пабликов в Facebook.
На записи видно, как Мендель перегородила дорогу и удерживала руками журналиста, когда тот пытался задать вопрос главе государства Владимиру Зеленскому.
Сама Мендель ранее заявила, что не толкала, а пыталась остановить корреспондента. "Хотим цивилизованного поведения — давайте на цивилизованное нет не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - написала она в Facebook.