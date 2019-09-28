S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

"Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что новое правительство Украины закрепит макроэкономические реформы последних лет, пока происходит восстановление экономики, и общий государственный долг по отношению к ВВП снижается. В результате Украина должна сохранить доступ как к внутренним, так и внешним рынкам капитала, что позволит ему обеспечить погашение по коммерческому долгу до 2020 года", - указано в сообщении агентства.