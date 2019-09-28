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РИА Новости

S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

02:16 28.09.2019
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© AP Photo / Henny Ray AbramsЗдание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors в Нью-Йорке, США
Здание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Henny Ray Abrams
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне "B". Прогноз по рейтингам стабильный.
"Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что новое правительство Украины закрепит макроэкономические реформы последних лет, пока происходит восстановление экономики, и общий государственный долг по отношению к ВВП снижается. В результате Украина должна сохранить доступ как к внутренним, так и внешним рынкам капитала, что позволит ему обеспечить погашение по коммерческому долгу до 2020 года", - указано в сообщении агентства.
При этом, по данным S&P, суверенные рейтинги страны могут оказаться под давлением в случае возникновения проблем со льготным финансированием или доступом к рынкам капитала в следующем году, что поставит под вопрос способность правительства Украины покрывать крупные внешние выплаты. По мнению агентства, это может произойти, если правительство отступит от ключевых реформ.
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