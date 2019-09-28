Трамп подписал проект финансирования госструктур до 21 ноября

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал закон о краткосрочном финансировании федеральных ведомств до 21 ноября для избежания шатдауна (временного прекращения работы государственных структур в США), говорится в распространенном в субботу сообщении Белого дома.
Ранее документ прошел согласование в конгрессе.
С момента прихода Трампа к власти демократам и республиканцам ни разу не удалось договориться о долгосрочном финансировании федеральных учреждений на фоне острых разногласий по вопросам безопасности на границе и военным расходам.
В конце 2018 года нежелание сторон договориться о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, которая, по мнению администрации, позволит сократить потоки нелегальных мигрантов, привело к самому продолжительному шатдауну в истории США. Федеральные ведомства и службы не работали 35 дней или работали в урезанном режиме из-за отсутствия финансирования.