Трамп подписал проект финансирования госструктур до 21 ноября

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал закон о краткосрочном финансировании федеральных ведомств до 21 ноября для избежания шатдауна (временного прекращения работы государственных структур в США), говорится в распространенном в субботу сообщении Белого дома.

Ранее документ прошел согласование в конгрессе.

С момента прихода Трампа к власти демократам и республиканцам ни разу не удалось договориться о долгосрочном финансировании федеральных учреждений на фоне острых разногласий по вопросам безопасности на границе и военным расходам.