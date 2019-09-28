В конгрессе США заподозрили Россию в причастности к скандалу с Трампом

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что Россия может быть причастна к скандалу, который разгорелся вокруг телефонной беседы главы США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. При этом политик не привела никаких доказательств в подтверждение своих слов.

"Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку", - заявила Пелоси в эфире телеканала MSNBC , комментируя разговор Трампа с Зеленским.

Пелоси отметила, что считает недопустимым, чтобы иностранное государство вмешивалось в выборы в другой стране. При этом, по ее словам, Трaмп просил Зeлeнcкoгo именно об этом.

Политик добавила, что сейчас демократы настроены на обсуждение возможности объявления импичмента действующему президенту. Она отметила, что депутаты намерены работать над темой "без промедления, но и без спешки".

Она отметила, что "не видит повода для радости" из-за официального расследования против президента Дональда Трампа.

"Паранойя, очевидная для всех"

Глава МИД России Сергей Лавров назвал паранойей высказывания спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия "приложила руку" к скандалу вокруг президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Сегодня, по-моему, Нэнси Пелоси сказала, что за тем инцидентом, который сейчас раздувают вокруг телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она это подстроила. Ну, паранойя, по-моему, очевидная для всех", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в фейсбуке , что "учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула "скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины", то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней".

"Выглядит просто глупо"

Попытка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси привязать Россию к разговору американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским выглядит глупо, заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси пора бы научиться делать ответственные заявления, а не только сотрясать воздух в неуёмном стремлении свалить Трампа. Россия не причастна к беседам Трампа с Зеленским - это всем ясно. Попытка привязать к ним Россию выглядит просто глупо", - написал сенатор в Twitter

Расшифровка беседы Трампа с Зеленским

В Соединенных Штатах 25 сентября официально опубликовали расшифровку беседы Трампа и Зеленского. В ходе разговора украинский лидер пообещал, что новый генеральный прокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings.

Политические противники президента США, проанализировав содержание разговора, сочли его подтверждением своей теории о том, что Трамп с помощью Киева пытается дискредитировать своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена. Демократы заявили о начале расследования для процедуры импичмента.

Сам Трамп заявил, что его телефонный разговор с Зеленским был идеальным, и если этот звонок не будет признан "допустимым", то другие президенты США не смогут говорить со своими зарубежными коллегами в принципе.