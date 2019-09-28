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РИА Новости

Шевчук и Мацуев прокомментировали запрет курения на балконах

01:13 28.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук и пианист Денис Мацуев в эфире НСН прокомментировали запрет курения на балконах, который вступит в силу в России с октября.
По мнению Шевчука, данный шаг является "неправильным". "Отстаньте вы от людей, которые от тоски и от суровой жизни покуривают. Отстаньте вообще от людей, которые пашут", - призвал он.
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Вчера, 09:29РИА Новости
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
В свою очередь, Денис Мацуев выступил в поддержку запрета, напомнив о вреде курения. По его словам, речь в данном случае идет о здоровье людей.
"Поэтому я считаю, что если рядом, скажем, на соседнем балконе ребенок, это не очень хорошо. Но как это все будет исполняться, кто будет проверять – тоже вопрос. Но я с этим (запретом. – прим. ред.) согласен, поддерживаю, потому что курить плохо", - подчеркнул народный артист России.
Ранее на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.
Новые правила, в частности, запрещают курение и приготовление шашлыков в указанных местах. Нарушителям может грозить предупреждение и штраф до пяти тысяч рублей, а также уголовное наказание, если по их вине произойдет пожар. Неосторожность при курении приводит к 60% пожаров на балконах жилых домов, уточнили в пресс-службе МЧС.
Актер Никита Джигурда
Вчера, 15:46РИА Новости
Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах
45945528
Обсудить 5
Денис МацуевЮрий ШевчукРоссияОбщество
Популярные комментарии
А давайте еще запретим пользоваться газом и нефтью (они же пожароопасные!), а также зажигать спички! (зажигалки, фейерверки) Вообще - все с ума посходили!
28 сентября, 01:17
Alex Colpy
2500005
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