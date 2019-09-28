Шевчук и Мацуев прокомментировали запрет курения на балконах

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук и пианист Денис Мацуев в эфире Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук и пианист Денис Мацуев в эфире НСН прокомментировали запрет курения на балконах, который вступит в силу в России с октября.

По мнению Шевчука, данный шаг является "неправильным". "Отстаньте вы от людей, которые от тоски и от суровой жизни покуривают. Отстаньте вообще от людей, которые пашут", - призвал он.

В свою очередь, Денис Мацуев выступил в поддержку запрета, напомнив о вреде курения. По его словам, речь в данном случае идет о здоровье людей.

"Поэтому я считаю, что если рядом, скажем, на соседнем балконе ребенок, это не очень хорошо. Но как это все будет исполняться, кто будет проверять – тоже вопрос. Но я с этим (запретом. – прим. ред.) согласен, поддерживаю, потому что курить плохо", - подчеркнул народный артист России.

Ранее на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.