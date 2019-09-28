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РИА Новости

Часть оставшихся в "китовой тюрьме" белух отправят к месту выпуска

00:22 28.09.2019
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© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / Перейти в фотобанкВыпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам"
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Выпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Часть оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье белух отправят научно-исследовательским судном к месту выпуска в Хабаровском крае.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. По данным Минприроды, в "китовой тюрьме" остаются 75 белух.
Транспортировку очередной группы животных должны были начать 12 сентября, но из-за паводка на Амуре откладывали. Ученые решили перевозить животных с помощью научно-исследовательского судна.
Ожидается, что 28 сентября к месту выпуска отправят 14 белух. Животных планируется доставить в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края в район, где ранее проводился выпуск белух и косаток. Дорога от бухты до места выпуска займет около трех суток.
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Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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