Часть оставшихся в "китовой тюрьме" белух отправят к месту выпуска

Выпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае

Выпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Часть оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье белух отправят научно-исследовательским судном к месту выпуска в Хабаровском крае.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. По данным Минприроды, в "китовой тюрьме" остаются 75 белух.

Транспортировку очередной группы животных должны были начать 12 сентября, но из-за паводка на Амуре откладывали. Ученые решили перевозить животных с помощью научно-исследовательского судна.

Ожидается, что 28 сентября к месту выпуска отправят 14 белух. Животных планируется доставить в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края в район, где ранее проводился выпуск белух и косаток. Дорога от бухты до места выпуска займет около трех суток.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.