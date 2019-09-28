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РИА Новости

Лавров: Москва не оставит без ответа невыдачу США виз российской делегации

00:10 28.09.2019
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© POOLСергей Лавров выступает на Генассамблее ООН
Сергей Лавров выступает на Генассамблее ООН
© POOL
ООН, 27 сен – РИА Новости. Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Визы не получили, в частности, глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.
"Конечно, мы не можем оставлять это просто без ответа. И мы обязательно будем учитывать эту ситуацию в следующий раз, когда в Нью-Йорке или где-то еще на территории США будут проходить международные мероприятия. Мы будем перепроверять десять раз, насколько чиновники, которые выдают визы, имеют инструкции от руководства, в данном случае госдепартамента", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в ГА ООН.
О дополнительных мерах со стороны РФ в связи с невыдачей американских виз членам российской делегации глава МИД упоминать не стал.
"Какие-то дополнительные меры, я сейчас не хочу об этом упоминать. У нас, к сожалению, много проблем с американцами. Мы никогда не хотим действовать око за око, зуб за зуб, но оставлять без ответа то, что натворила в свое время администрация (бывшего президента США Барака - ред.) Обамы, когда просто захватила по-бандитски, по-рейдерски нашу дипломатическую собственность на территории США, мы не могли, мы поступили также с частью американской собственности. Но в стране, где в конституции и во многих законах написано, что частная собственность священна, заниматься такого рода захватом - недостойно", - отметил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Вчера, 22:59РИА Новости
Лавров на встрече с Помпео поднял вопрос виз для российских делегатов
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