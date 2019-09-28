Лавров: Москва не оставит без ответа невыдачу США виз российской делегации

Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Визы не получили, в частности, глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.

"Конечно, мы не можем оставлять это просто без ответа. И мы обязательно будем учитывать эту ситуацию в следующий раз, когда в Нью-Йорке или где-то еще на территории США будут проходить международные мероприятия. Мы будем перепроверять десять раз, насколько чиновники, которые выдают визы, имеют инструкции от руководства, в данном случае госдепартамента", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в ГА ООН.

"Какие-то дополнительные меры, я сейчас не хочу об этом упоминать. У нас, к сожалению, много проблем с американцами. Мы никогда не хотим действовать око за око, зуб за зуб, но оставлять без ответа то, что натворила в свое время администрация (бывшего президента США Барака - ред.) Обамы, когда просто захватила по-бандитски, по-рейдерски нашу дипломатическую собственность на территории США, мы не могли, мы поступили также с частью американской собственности. Но в стране, где в конституции и во многих законах написано, что частная собственность священна, заниматься такого рода захватом - недостойно", - отметил министр.