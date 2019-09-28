Высокие отношения: в Петербурге фельдшер и пациентка сошлись в кулачном бою

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Мария Семенова, Мария Марикян. Машина скорой помощи, медики в фирменных синих спецовках, человек с желтой надписью "Охрана" на спине и женщина в темном пальто, которая кричит: "Чтоб ты сдох! Вы не врачи!" Так начинается видео потасовки между фельдшером неотложки и пациенткой, снятое очевидцем в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга. В итоге у медработника сломан палец, диагностировано сотрясение мозга. Вторая участница драки в больницу больше не обращалась. В неоднозначной истории разбиралось РИА Новости.

Стряхнул пепел

Конфликт между бригадой скорой помощи и пациенткой, которую они привезли в Елизаветинскую больницу, произошел около девяти вечера 25 сентября. Видео драки потом широко распространилось в Сети. Судя по опубликованной записи, все началось с того, что женщина оскорбила медиков.

Сотрудники скорой попытались успокоить ее, но затем один из них разозлился и стряхнул в сторону пациентки пепел от сигареты. Впрочем, драки медработники не хотели и собирались уходить, однако в это время недовольная петербурженка догнала их и ударила ногой женщину-фельдшера. В ответ та повалила ее на пол и пнула.

За драматичной сценой наблюдал охранник больницы. Сначала он, по всей видимости, попросил пациентку покинуть территорию учреждения. Его слов не слышно, но о них можно судить по ответу женщины: "Куда мне идти?!" Когда фельдшер повалила обидчицу на пол, в ситуацию вмешались только ее коллеги: уговаривали рассерженного медика остановиться, в то время как охранник стоял в стороне.

На вопрос агентства, известно ли, чья съемка, Екатерина Аверина, пресс-секретарь больницы, ответила, что, предположительно, там были родственник женщины и еще один человек — просто очевидец. Никто из них в конфликт не вмешивался.

Была сильно пьяна

Тридцатидевятилетнюю жительницу Петербурга доставили на скорой в Елизаветинскую больницу из отделения полиции — она была сильно пьяна.

О причинах случившегося РИА Новости рассказали в самом медучреждении: по всей видимости, женщина осталась недовольна тем, что ее туда привезли. "Пациентка отказалась от госпитализации, вышла из больницы и тут же встретила бригаду, которая ее привезла. Возник конфликт. Мы предоставили записи видеонаблюдения в следственные органы", — объяснила Екатерина Аверина.

Сотрудники, участвовавшие в стычке, работают на Городской станции скорой медицинской помощи. Сейчас там проходит служебная проверка.

"Никто не может поручиться за себя"

Однако и в больнице, и на станции уверены: зачинщицей была именно пациентка. "К сотрудникам скорой подошла женщина, начала нецензурно браниться, пинать их. Реакцию медиков видно на кадрах, которые разлетелись по Сети. Пока нет результатов проверки, мы не можем дать оценку инциденту: было ли это превышением самообороны или же непрофессионализмом", — прокомментировала Аверина.

"Никто не оправдывает врачей, нарушивших этические нормы, но, с другой стороны, никто не может поручиться за себя, если применяют физическую силу. Я иду, а мне в спину летит нога — не знаю, что сделаю. Что касается фельдшера, который стряхнул пепел, то он так поступил после того, как женщина его пнула", — добавила Светлана Вахрушева, пресс-секретарь станции скорой помощи.

Перелом пальца, сотрясение мозга

Аверина сказала, что пациентка после конфликта в больницу не обращалась, а вот фельдшеру досталось — у нее перелом пальца и небольшое сотрясение. Это подтвердила и Вахрушева. Пострадавшая находится на больничном. Она также обратилась в полицию с заявлением.

В больнице не смогли ответить, почему на конфликтную ситуацию не отреагировал охранник, и подчеркнули, что он не является их сотрудником. "Он подчиняется охранной организации, с которой мы сотрудничаем. Какие могут быть претензии к нам? Конечно, он должен был вмешаться. Возможно, его остановил какой-то человеческий фактор — две женщины дерутся, и он растерялся. Если что-то подобное повторится, нужно сразу вызывать правоохранительные органы. А охранник, в свою очередь, должен сделать все, чтобы не допустить подобного развития событий", — аргументирует Аверина. К слову, после инцидента этого сотрудника "сняли с объекта".

Видео, разлетевшееся в соцсетях, собрало шквал комментариев. Многие задались тем же вопросом: почему охранник не стал разнимать женщин. Большинство комментаторов — на стороне медиков. "Обидно, что получают те, кто нас же и спасает", — отреагировала одна жительница Санкт-Петербурга. "Врачи — тоже люди! Они не обязаны терпеть хамство ни от кого", — возмутился другой петербуржец.

Не только Санкт-Петербург

Это далеко не первый случай, когда пациентам и медработникам не удается решить конфликт мирным путем. Так, летом в Москве недовольный лечением мужчина выследил своего врача и избил его. У пострадавшего — сотрясение мозга, а также перелом носа. В апреле в Башкирии "клиент" набросился с кулаками на фельдшера скорой помощи, когда тот отказался выписать ему больничный. Пациент был здоров, но требовал справку, чтобы отчитаться на работе за пропущенный день.