Крушение парома "Эстония" (1994)

В ночь на 28 сентября 1994 года в Финском заливе (восточная часть Балтийского моря) произошло крушение грузопассажирского парома "Эстония" (Estonia). Судно затонуло возле острова Утое, расположенного в 20 километрах от берегов Финляндии.

Паром "Эстония" был построен в Германии на судоверфи Meyer Werft в 1980 году и мог перевозить до 2000 пассажиров. Судно могло также перевозить автомобили и грузовики. Для этого на нем имелась специальная палуба, которая простиралась от носа до кормы . На пассажирской линии Таллин (Эстония) – Стокгольм (Швеция) паром начал использоваться с июня 1990 года. На момент крушения судно принадлежало эстонско-шведской фирме "Эстлайн-Эстония". Паром совершал по три рейса в неделю. Время в пути составляло 14 часов.

27-28 сентября 1994 года паром "Эстония" осуществлял рейс Таллин – Стокгольм. Он отправился из Таллина 27 сентября в 19.15 по местному времени. На борту парома находились 989 человек, из которых 803 были пассажирами. Он имел небольшой крен на правый борт. Пока паром шел вдоль эстонского побережья условия плавания были нормальными. Когда он покинул защищенные воды, произошло усиление ветра, который к полуночи достиг скорости 15-20 метров в секунду. Высота волн на море составляла 3-4 метра

В 01.05 на пароме появился необычный звук , а в 01.15 у него оторвался так называемый визор (козырек – поднимающаяся надводная часть носа судна, который закрывает носовые ворота на грузовую палубу). На грузовую палубу хлынули тонны воды. Паром резко накренился на правый борт.

После того, как в 01.20 была объявлена тревога , у пассажиров было около 10-20 минут, чтобы попасть на верхнюю палубу, сесть в шлюпки или на надувные плоты и спастись. Многие из тех, кому удалось покинуть тонущее судно, позже умерли от переохлаждения . Но большое количество людей осталось на пароме и погибло вместе с ним. Судно затонуло около 01.50.

На современных навигационных картах указано место гибели парома 59°23′ северной широты 21°41′ восточной долготы. Паром лежит на глубине 85 метров у носа и 74 метра у кормы.

Первый сигнал бедствия с парома был отправлен в 01.22. Вскоре после этого он был повторен. К 01.24 сигналы бедствия с "Эстонии" получили 14 судовых и береговых радиостанций, включая морской координационный центр спасения (МРКЦ) в Турку (Финляндия). Примерно через час после затопления "Эстонии" на место происшествия прибыли четыре пассажирских парома, а также спасательные вертолеты. Высокие волны и сильный ветер сильно затруднили спасательные работы. Участвующие суда не смогли спустить спасательные лодки. В основном людей поднимали из воды вертолеты. Ночью и ранним утром вертолеты и вспомогательные суда спасли 138 человек, один из которых впоследствии скончался в больнице. В течение дня и в последующие двое суток было обнаружено 92 тела.

Для расследования причин катастрофы 29 сентября 1994 года была сформирована совместная шведско-финско-эстонская комиссия . В декабре 1997 года она завершила расследование.

Однако в Швеции и Эстонии многие сразу же поставили под сомнение эту версию. Высказывались предположения, что паром мог пойти на дно из-за взрыва на борту, столкновения с подводной лодкой или действий преступников, затопивших паром, чтобы скрыть перевозку контрабандного груза. Для того чтобы окончательно установить причину гибели, неоднократно предлагалось поднять остатки судна. Однако эти инициативы не нашли поддержки у официальных властей Эстонии и Швеции. Подписанное Эстонией, Финляндией и Швецией в 1995 году международное соглашение запретило проводить какие-либо исследования на месте гибели судна. Позже к договору присоединились Россия, Дания, Латвия, Литва, Польша и Великобритания.

В конце августа 2000 года тележурналисты одной из немецких телекомпаний и американский предприниматель Грек Бэмес организовали экспедицию к месту, где затонул паром. Прежде всего, журналисты изучали состояние парома ниже ватерлинии. Во время работы под водой водолазы также впервые взяли пробу металла с обшивки парома. Она были направлена для исследования в несколько независимых институтов Германии и США. По однозначному заключению и германских, и американских институтов, на борту "Эстонии" произошел взрыв. Эти данные подтвердил и авторитетный английский эксперт, который обобщил результаты всех четырех проведенных анализов.

Позже в выводах официальной комиссии усомнилась и исследовательская группа германской судоверфи Meyer Werft, где был построен паром. Группа заявила, что технический уход за судном не велся на должном уровне и паром мог затонуть из-за неверно выбранной скорости, теракта или неумелых действий экипажа. В 2001 году директор компании Вернер Гуммель заявил , что располагает доказательствами того, что судно, "без сомнения, стало объектом террористического акта".

Правительство Эстонии весной 2005 года сформировало свою комиссию экспертов для расследования фактов перевозки военной техники на пассажирском пароме, а также обстоятельств его гибели. В ее отчете от 2006 года отмечалось, что комиссия не нашла подтверждения фактам перевозки военной техники на пароме незадолго до его гибели. Однако она обратила внимание на то, что международная комиссия не использовала все возможности для выяснения обстоятельств катастрофы, причиной которого мог стать взрыв

В представленном отчете комиссии в феврале 2009 года в качестве наиболее вероятной причины гибели парома были названы его конструктивные недостатки и тяжелые погодные условия, что соответствовало выводам международной комиссии, от 1997 года. В связи с тем, что эта информация не смогла дать дополнительных сведений о причинах гибели парома, то комиссию расформировали.

Однако многие считают, что было проведено не полное расследование катастрофы. Весной 2019 года родственники погибших из Швеции подали иск в суд на эстонское государство и потребовали провести новое расследование причин гибели парома "Эстонии". В нем отмечается, что в официальной версии трагедии есть целый ряд противоречий. Истцы требуют организовать новые погружения к останкам судна на дне Балтийского моря. Иск, поданный шведской стороной, поддержало эстонское объединение родственников погибших. Прежде правительства отказывались организовывать новые погружения к останкам судна, не желая тревожить покой погибших и травмировать родственников.

В память о жертвах катастрофы установлены несколько мемориалов. В 1996 году в Таллине, возле башни Толстая Маргарита, был открыт монумент под названием "Прерванная линия". Он символизирует путь, прерванный посередине . На памятнике высечены имена всех пассажиров, оставшихся на дне Балтийского моря.

Пярну. В Эстонии помимо памятника в Таллине монументы погибшим на пароме "Эстония" есть на острове Хийумаа (на мысе Тахкуна) и на острове Сааремаа (на мысе Нинасе в волости Мустьяла), а также в городах Выру