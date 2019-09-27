Лавров: Россия регулярно ставит вопрос о россиянах в американских тюрьмах

ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия при каждом контакте с США ставит вопрос о судьбе россиян, которые содержатся в американских тюрьмах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы вопросы по (Виктору) Буту ставим каждый раз при контакте с американской стороной. Я упоминал о длинном перечне раздражителей и проблем в наших отношениях, которые американцам регулярно передаются. И судьба Виктора Бута, равно как и Константина Ярошенко, и Марии Бутиной между прочим, и других наших граждан, которые были похищены либо обманом, либо в грубейшее нарушение законов тех стран, где их схватили, нас интересует в качестве приоритета. И сегодня напомнил (госсекретарю США) Майку Помпео об этих наших озабоченностях, которые требуют внимания", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух". Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам.

Летчик Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.