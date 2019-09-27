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РИА Новости

У британки в коже завелись личинки из-за неопрятного мужа

22:19 27.09.2019 (обновлено: 22:23 27.09.2019)
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© en.wikipedia.orgСкорая помощь Британии
Скорая помощь Британии
© en.wikipedia.org
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Жителя Ливерпуля признали виновным в убийстве больной жены по неосторожности из-за неподобающего ухода за ней. Об этом сообщает Liverpool Echo.
Пенсионер Ричард Уоллах жил вместе с 61-летней женой. Два года назад он пришел в больницу и сообщил, что его жене стало плохо и она упала на кресло. Вызвать скорую помощь мужчина не мог, потому что в доме не было телефона.
Приехавшие сотрудники экстренных служб обнаружили женщину в "наихудшем состоянии, которое они когда-либо видели". По их словам, пациентка не просто упала на кресло, как утверждал ее супруг, – она просидела там недели или даже месяцы.
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Тело британки было покрыто пролежнями и язвами. Пенсионерка сидела в собственных испражнениях, в заваленной мусором гостиной. На ее коже поселились личинки. Женщину немедленно госпитализировали.
Специалисты диагностировали у Валери Уоллах рак молочной железы. Врачи пытались спасти ее, но у нее начался сепсис. Пациентка умерла через 19 дней.
По словам медперсонала, Ричарда Уоллаха мало беспокоили неутешительные прогнозы о состоянии жены, даже перед ее смертью он продолжал жаловаться на свои болячки.
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Мужчине предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, однако он отказался признавать вину.
"Мы прожили 25 лет вместе, и я ее очень сильно любил. <…> Я думал, что с ней все в порядке. Если бы ей было плохо, она дала бы мне знать", – заявил он на суде.
Уоллах объяснил ужасный беспорядок в доме неопрятностью и пытался заверить судью, что ухаживал за женой "изо всех сил". Однако присяжные ему не поверили и признали его виновным.
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