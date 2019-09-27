У британки в коже завелись личинки из-за неопрятного мужа

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Жителя Ливерпуля признали виновным в убийстве больной жены по неосторожности из-за неподобающего ухода за ней. Об этом Жителя Ливерпуля признали виновным в убийстве больной жены по неосторожности из-за неподобающего ухода за ней. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Пенсионер Ричард Уоллах жил вместе с 61-летней женой. Два года назад он пришел в больницу и сообщил, что его жене стало плохо и она упала на кресло. Вызвать скорую помощь мужчина не мог, потому что в доме не было телефона.

Приехавшие сотрудники экстренных служб обнаружили женщину в "наихудшем состоянии, которое они когда-либо видели". По их словам, пациентка не просто упала на кресло, как утверждал ее супруг, – она просидела там недели или даже месяцы.

Тело британки было покрыто пролежнями и язвами. Пенсионерка сидела в собственных испражнениях, в заваленной мусором гостиной. На ее коже поселились личинки. Женщину немедленно госпитализировали.

Специалисты диагностировали у Валери Уоллах рак молочной железы. Врачи пытались спасти ее, но у нее начался сепсис. Пациентка умерла через 19 дней.

По словам медперсонала, Ричарда Уоллаха мало беспокоили неутешительные прогнозы о состоянии жены, даже перед ее смертью он продолжал жаловаться на свои болячки.

Мужчине предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, однако он отказался признавать вину.

"Мы прожили 25 лет вместе, и я ее очень сильно любил. <…> Я думал, что с ней все в порядке. Если бы ей было плохо, она дала бы мне знать", – заявил он на суде.