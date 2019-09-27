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РИА Новости

Медведев утвердил комплекс мер по усилению профилактики детских суицидов

22:01 27.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило комплекс мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних, соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева ряду ведомств опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.
Так, комплекс мер предусматривает проведение в образовательных учреждениях российских субъектов мероприятий для родителей, направленных на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних, освещение вопросов психологических особенностей детей, в том числе необходимости своевременного обращения к психологам и психиатрам в случае неадекватного поведения несовершеннолетних. Также предусмотренно изготовление для родителей буклетов и памяток, в которых будут перечисляться признаки раннего проявления у детей и подростков суицидального настроения.
Комплекс мер включает проведение обучающих семинаров, лекций для педагогов, школьных врачей, психологов и других специалистов, занятых работой с несовершеннолетними, разъясняющих факторы риска, поведенческих проявлений и алгоритма собственных действий.
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Кроме того, в перечень мер входит проведение в образовательных организациях профилактических мероприятий с обучающимися, направленных на формирование у них положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, а также проведение тренингов и индивидуальных психологических консультаций по профилактике суицидальных настроений и формированию позитивного мышления.
Ряд необходимых мер также включает мониторинг интернета на предмет материалов о способах совершения самоубийства и призывах к подобным действиям, а также ограничения доступа (блокирование) к суицидальному контенту.
Также предусмотрено углубленное психодиагностическое обследование вновь прибывших в учреждения уголовно-исполнительной системы несовершеннолетних для выявления у них острых кризисных состояний, признаков психических отклонений и склонности к суициду.
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