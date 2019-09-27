Медведев утвердил комплекс мер по усилению профилактики детских суицидов

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило комплекс мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних, соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева ряду ведомств опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Так, комплекс мер предусматривает проведение в образовательных учреждениях российских субъектов мероприятий для родителей, направленных на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних, освещение вопросов психологических особенностей детей, в том числе необходимости своевременного обращения к психологам и психиатрам в случае неадекватного поведения несовершеннолетних. Также предусмотренно изготовление для родителей буклетов и памяток, в которых будут перечисляться признаки раннего проявления у детей и подростков суицидального настроения.

Комплекс мер включает проведение обучающих семинаров, лекций для педагогов, школьных врачей, психологов и других специалистов, занятых работой с несовершеннолетними, разъясняющих факторы риска, поведенческих проявлений и алгоритма собственных действий.

Кроме того, в перечень мер входит проведение в образовательных организациях профилактических мероприятий с обучающимися, направленных на формирование у них положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, а также проведение тренингов и индивидуальных психологических консультаций по профилактике суицидальных настроений и формированию позитивного мышления.

Ряд необходимых мер также включает мониторинг интернета на предмет материалов о способах совершения самоубийства и призывах к подобным действиям, а также ограничения доступа (блокирование) к суицидальному контенту.