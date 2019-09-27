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РИА Новости

Пострадавшего в ДТП в Турции россиянина перевезли на родину

20:31 27.09.2019
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© РИА Новости / Илона ГоловинаТурецкая скорая помощь
Турецкая скорая помощь
© РИА Новости / Илона Головина
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Гражданин РФ, пострадавший в Турции в результате ДТП, эвакуирован регулярным авиарейсом в Казань, сообщило генконсульство РФ в Анталье в пятницу.
"Сегодня из Антальи специалистами ФГБУ ВЦМК "Защита " при содействии генконсульства России была выполнена санитарно-авиационная эвакуация пострадавшего в результате ДТП мужчины 1981 года рождения. Перевозка пациента осуществлялась в условиях регулярного пассажирского авиарейса. Пациент был доставлен в Казань, где был передан бригаде территориального центра медицины катастроф для дальнейшей госпитализации", - сообщила российская дипмиссия.
Как сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье, россиянин пострадал в аварии, когда ехал на арендованной машине.
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