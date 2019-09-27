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РИА Новости

﻿Лавров открыл в ООН выставку, посвященную памяти Громыко

19:27 27.09.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на фотовыставке, посвященной А. А. Громыко
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на фотовыставке, посвященной А. А. Громыко
© POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал миру помнить о принципах бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, сыгравшего важнейшую роль в формировании основ системы контроля над вооружениями, для продвижения в вопросах, касающихся мировой стратегической стабильности.
"Громыко сыграл непосредственную роль в формировании международно-правовых основ контроля над вооружениями и разоружения... Хочу напомнить его слова, которые сегодня как никогда актуальны в современном мире, в котором пока наблюдаются проблемы в сфере безопасности, стратегической стабильности. Он говорил, когда обсуждались процессы переговоров с американской стороной по вопросам разоружения и когда высказывалась его начальством недовольство тем, что процесс затягивается, он всегда говорил: лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Я думаю, мы должны помнить об этом ради того, чтобы наш мир продолжал двигаться в направлении, которое было задано отцами-основателями Объединенных Наций" - сказал Лавров, выступая на открытии фотовыставки, посвященной памяти Громыко.
По словам Лаврова, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, с которым российский министр встретился в Нью-Йорке накануне, "не раз отмечал масштаб фигуры Громыко и его умения выступить крупно".
"Он говорил следующее: Громыко всегда вел переговоры не о технических вопросах, а о фундаментальных проблемах, даже когда он обсуждал конкретные вопросы", - вспомнил Лавров.
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Церемония открытия выставки прошла в библиотеке ООН, в ней приняли участие также министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Андрей Громыко родился 18 июля 1909 года в городе Гомель. С 1957 по 1985 годы занимал пост министра иностранных дел СССР. В 1985-1988 годах - председатель президиума Верховного совета СССР.
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Антониу ГутеррешАндрей ГромыкоВладимир МакейСергей ЛавровМИД РФООНРоссияВ мире
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