﻿Лавров открыл в ООН выставку, посвященную памяти Громыко

ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал миру помнить о принципах бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, сыгравшего важнейшую роль в формировании основ системы контроля над вооружениями, для продвижения в вопросах, касающихся мировой стратегической стабильности.
"Громыко сыграл непосредственную роль в формировании международно-правовых основ контроля над вооружениями и разоружения... Хочу напомнить его слова, которые сегодня как никогда актуальны в современном мире, в котором пока наблюдаются проблемы в сфере безопасности, стратегической стабильности. Он говорил, когда обсуждались процессы переговоров с американской стороной по вопросам разоружения и когда высказывалась его начальством недовольство тем, что процесс затягивается, он всегда говорил: лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Я думаю, мы должны помнить об этом ради того, чтобы наш мир продолжал двигаться в направлении, которое было задано отцами-основателями Объединенных Наций" - сказал Лавров, выступая на открытии фотовыставки, посвященной памяти Громыко.
По словам Лаврова, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, с которым российский министр встретился в Нью-Йорке накануне, "не раз отмечал масштаб фигуры Громыко и его умения выступить крупно".
"Он говорил следующее: Громыко всегда вел переговоры не о технических вопросах, а о фундаментальных проблемах, даже когда он обсуждал конкретные вопросы", - вспомнил Лавров.
Церемония открытия выставки прошла в библиотеке ООН, в ней приняли участие также министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Андрей Громыко родился 18 июля 1909 года в городе Гомель. С 1957 по 1985 годы занимал пост министра иностранных дел СССР. В 1985-1988 годах - председатель президиума Верховного совета СССР.