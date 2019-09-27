﻿Лавров открыл в ООН выставку, посвященную памяти Громыко

"Громыко сыграл непосредственную роль в формировании международно-правовых основ контроля над вооружениями и разоружения... Хочу напомнить его слова, которые сегодня как никогда актуальны в современном мире, в котором пока наблюдаются проблемы в сфере безопасности, стратегической стабильности. Он говорил, когда обсуждались процессы переговоров с американской стороной по вопросам разоружения и когда высказывалась его начальством недовольство тем, что процесс затягивается, он всегда говорил: лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Я думаю, мы должны помнить об этом ради того, чтобы наш мир продолжал двигаться в направлении, которое было задано отцами-основателями Объединенных Наций" - сказал Лавров, выступая на открытии фотовыставки, посвященной памяти Громыко.