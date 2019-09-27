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РИА Новости

Лавров встретился в ООН с главой МИД Китая

19:13 27.09.2019 (обновлено: 21:14 27.09.2019)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу в ООН с главой МИД КНР Ван И.
Открывая встречу, Лавров сообщил, что у двух министров сложилась традиция всегда находить время для встреч и обсуждения на полях международных мероприятий, в которых они участвуют.
"Я очень ценю эту возможность обсудить, как обстоят дела прежде всего на Генеральной Ассамблее ООН, и посмотреть, что мы должны сделать для продвижения двустороннего стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия в соответствии с теми решениями, которые приняли наши лидеры", - сказал Лавров.
В свою очередь, Ван И отметил, что в этом году отмечается 70-летие КНР и одновременно юбилей российско-китайских дипломатических отношений. СССР, правопреемницей которого является Россия, признал Китайскую народную республику сразу после ее создания в 1949 году.
"У нас высокий уровень стратегических контактов, эти контакты очень важны", - сказал Ван И.
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"Необходимо постоянно поднимать уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вносить общий вклад и мудрость в дело мира и стабильности во всем мире.
Я бы также хотел обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказал глава МИД КНР.
Как сообщил по итогам встречи МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. "Затронули ряд тем международной повестки дня, отметив высокий уровень взаимодействия России и Китая на различных ооновских площадках. Подчеркнута важность углубления сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС", - говорится в сообщении.
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Ван И (политик)Сергей ЛавровМИД РФМИД КНРКитайООНРоссияВ мире
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