Косачев оценил заявление о причастности России к беседе Зеленского и Трампа

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американские демократы представили себя "марионетками Кремля", приписывая России причастность к скандалу, разгоревшемуся после разговора президентов США и Украины, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

В пятницу в эфире телеканала MSNBC спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Россия причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

"Раз уж скандал раздули сами демократы, получается, что марионетками Кремля оказываются именно они вместе с Пелоси, а вовсе не Трамп с его республиканцами. Что-то позапутались они там совсем, не успеваем следить", - написал Косачев в Facebook

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.