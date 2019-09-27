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РИА Новости

Эксперт оценила возможные последствия заявления Пелоси для Украины

18:59 27.09.2019
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© REUTERS / Jonathan Ernst Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
 Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Подозрения спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, что "Россия приложила руку" к скандалу, связанному с разговором президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, вряд ли повредят России, но могут быть использованы оппонентами Зеленского на Украине, считает научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМИ МГИМО (У) МИД России, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Юлия Никитина.
Ранее Пелоси в эфире телеканала MSNBC, комментируя разговор Трампа с Зеленским, предположила, что Россия причастна к скандалу вокруг резонансного разговора двух лидеров. В нем Трамп попросил рассмотреть вопрос о новом расследовании дела в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который, в свою очередь, с большой вероятностью станет одним из главных фаворитов в президентской гонке в США в 2020 году.
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"Этот аргумент (обвинять Россию во всех грехах) удобный, он под рукой и в целом не вызывает никакого отторжения у политического истеблишмента в США, поскольку уже использовался неоднократно. Это обычная риторика, от которой, по крайней мере в краткосрочной перспективе, последствий ожидать не стоит", - отметила собеседница агентства.
"Что касается последствий для самой Украины, тут уже сложнее сказать", - продолжила Никитина.
По ее словам, все будет зависеть от того, как у Зеленского выстраиваются отношения внутри его команды и внутри всей административной системы. Она отметила, что здесь "очень много дополнительных факторов".
По словам Никитиной, Зеленский хотел использовать ситуацию для улучшения отношений с Соединенными Штатами на долгий срок, но не факт, что у него это получилось с учетом произошедшего, ведь "здесь нужно уметь продумывать свои действия на много шагов вперед".
При этом она считает, что таким удобным поводом могут воспользоваться политические оппоненты Зеленского на Украине.
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"Конечно, (политические конкуренты внутри Украины) смогут воспользоваться этой риторикой. Такой вывод можно сделать, например, исходя из уроков кризиса отношений между Грузией и Россией. Любые внутренние силы использовали (любую риторику о связях с Россией) против политических конкурентов", - заключила она.
В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
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Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в американские выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампРоберт МюллерМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияСШАВ мире
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