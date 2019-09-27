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РИА Новости

В ЛНР заявили о росте числа обстрелов со стороны силовиков в Донбассе

18:43 27.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Разрушенный дом в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские силовики увеличили число обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики, пять раз нарушив в пятницу перемирие в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков в Донбассе за сутки.
"Командиры соединений операции объединенных сил увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов ЛНР. С начала текущих суток украинские боевики пять раз обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, украинские силовики вели огонь в направлении населенных пунктов Нижнее Лозовое, Калиново, Логвиново и участка отвода сил у Золотого-5. При обстрелах использовались самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" калибром 122 миллиметра, минометы 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие, добавили в Народной милиции.
"Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Подразделения Народной милиции ЛНР на вражеские провокации не реагируют, продолжают непрерывно нести боевое дежурство, придерживаются режима тишины и соблюдают минские договоренности", - заявили в Народной милиции ЛНР.
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