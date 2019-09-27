В ЛНР заявили о росте числа обстрелов со стороны силовиков в Донбассе

Разрушенный дом в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области

ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские силовики увеличили число обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики, пять раз нарушив в пятницу перемирие в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков в Донбассе за сутки.

"Командиры соединений операции объединенных сил увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов ЛНР. С начала текущих суток украинские боевики пять раз обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия", - заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, украинские силовики вели огонь в направлении населенных пунктов Нижнее Лозовое, Калиново, Логвиново и участка отвода сил у Золотого-5. При обстрелах использовались самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" калибром 122 миллиметра, минометы 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие, добавили в Народной милиции.