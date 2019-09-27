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РИА Новости
Культура

Эксперт рассказал, как снизить наплыв китайских туристов в российские музеи

20:42 27.09.2019 (обновлено: 04:58 28.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Красной площади
Туристы на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Отказ от рекламы наиболее популярных достопримечательностей России и переключение внимания зарубежных гостей на другие туристические объекты страны позволит снизить чрезмерный наплыв туристов в Кремле, Эрмитаже, Царском селе, заявил РИА Новости исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.
Ранее замминистра культуры РФ Алла Манилова обратила внимание на то, что из-за большого потока китайских туристов в Царском селе российские туристы не всегда могут попасть в главный объект музея-заповедника – Екатерининский дворец. Как вариант, она предложила ввести отдельные дни посещений для посетителей из Китая.

"Чтобы избежать чрезмерной загрузки знаковых мест притяжения туристов, нужно перестать продвигать эти объекты. Не стоит лишний раз представлять за рубежом Россию, показывая только Кремль, Эрмитаж или Янтарную комнату. Их и так хорошо там знают, самим музеям это только мешает, так как у них нет недостатка в зарубежных туристах в высокий сезон", - сказал Александр Агамов.

По мнению эксперта, нужно рекламировать посещение этих объектов в низкий сезон и объяснять иностранцам, почему в Россию лучше приезжать зимой, либо популяризировать методику посещения всемирно известных музеев в ранние часы.
"Кроме того, в рамках осознанной маркетинговой политики необходимо продвигать другие замечательные объекты показа в России, для того чтобы люди захотели туда поехать. Нам понятно инертное желание иностранцев на своих фотографиях после посещения России показывать купола Кремля и интерьеры Янтарной комнаты, но в условиях овертуризма на этих объектах показа особенно важно отвлечь зарубежных гостей на другие достопримечательности страны. Именно об этом говорят уже сами музейщики и просят дифференцировать туристические потоки по другим объектам показа, которых в нашей стране предостаточно", - прокомментировал ситуацию Агамов.
Собеседник рассказал, что недавно Амстердам, который уже давно испытывает перегрузку со стороны туристов, за счет городского бюджета стал в местах прибытия иностранных туристов рекламировать другие города Голландии. То есть город тратит свои деньги на то, чтобы отвести от себя часть туристического потока.
"С точки зрения разумного государственного маркетинга нужно пропагандировать Русский музей, как мы пропагандируем Эрмитаж, продвигать Пушкинский музей, как мы продвигаем Кремль. Важно создавать им легенды, готовить их под иностранных туристов, делать им рекламу и так далее. При этом на время забыть, что у нас есть Эрмитаж и Кремль. Таким образом, мы скоро сможем перераспределить туристические потоки и избежать столпотворений в музеях", - пояснил эксперт.
Телеведущая, журналист Фекла Толстая на территории Государственного мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна в Тульской области
9 сентября, 08:00Культура
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КультураЭрмитажТуризмМосковский КремльНовости - ТуризмАлла МаниловаРусский музейМоскваКитай
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