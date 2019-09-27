Патриарх Кирилл соболезнует французскому народу в связи с кончиной Ширака

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Франции Жака Ширака, отметив его вклад в развитие и укрепление дружественных связей между народами России и Франции.

Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс.

"С прискорбием узнал о кончине Жака Ширака, бывшего президента Франции и выдающегося государственного деятеля. Будучи главой Пятой республики, почивший прилагал немалые усилия для улучшения экономического и социального положения своих сограждан", - говорится в обращении патриарха, которое публикует в пятницу сайт Русской православной церкви.

Предстоятель РПЦ отметил, что Ширак был "последовательным сторонником развития и укрепления дружественных связей между народами наших стран".

"Особо хотел бы отметить поддержку господином Шираком совместных российско-французских инициатив, в том числе строительство русского духовно-культурного православного центра в Париже", - отметил патриарх.