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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл соболезнует французскому народу в связи с кончиной Ширака

18:07 27.09.2019
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© REUTERS / Charles Platiau/File PhotoЖак Ширак
Жак Ширак
© REUTERS / Charles Platiau/File Photo
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Франции Жака Ширака, отметив его вклад в развитие и укрепление дружественных связей между народами России и Франции.
Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс.
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"С прискорбием узнал о кончине Жака Ширака, бывшего президента Франции и выдающегося государственного деятеля. Будучи главой Пятой республики, почивший прилагал немалые усилия для улучшения экономического и социального положения своих сограждан", - говорится в обращении патриарха, которое публикует в пятницу сайт Русской православной церкви.
Предстоятель РПЦ отметил, что Ширак был "последовательным сторонником развития и укрепления дружественных связей между народами наших стран".
"Особо хотел бы отметить поддержку господином Шираком совместных российско-французских инициатив, в том числе строительство русского духовно-культурного православного центра в Париже", - отметил патриарх.
Первоиерарх Русской церкви принес всему французскому народу "искренние слова сочувствия в связи с постигшей утратой".
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьрелигия
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