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РИА Новости

Петербургский депутат отыскал конюшню "бесхозной" лошади

17:57 27.09.2019 (обновлено: 18:09 27.09.2019)
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© аккаунт Алексея Цивилёва во ВКонтактеКонюшня "бесхозной" лошади в Санкт-Петербурге
Конюшня бесхозной лошади в Санкт-Петербурге
© аккаунт Алексея Цивилёва во ВКонтакте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Депутат Петербурга Алексей Цивилев сообщил, что отыскал конюшню лошади, которую ранее считали бесхозной из-за того, что животное днями бродило по городу.
Ранее Цивилев обратился к вице-губернатору Николаю Бондаренко с запросом разрешить ситуацию с бесхозной лошадью, которая бродит по городу. Сообщения о бродячей лошади на Ленинском проспекте, которую наблюдают в городе около недели, появились в городских соцсетях. Животное никого не подпускало к себе, однажды попыталось зайти в троллейбус.
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По Петербургу бродит бесхозная лошадь
"Вчера отыскали мы и "пропавшую" лошадь, которую чуть ли не всем городом искали неделю, и их так называемую "конюшню", - сообщил депутат на своей странице в соцсети "Вконтакте".
По его словам, конюшни сделаны из старых гаражей, в них живут всего три лошади. "Лошади занимаются покатушками и попрошайничеством на улице. Хозяйка сказала, что на лошадь есть все документы, попросили показать, получили отказ", - написал депутат.
По его словам, за время поисков лошади к нему поступило много предложений от неравнодушных горожан помочь пристроить животное. Сама хозяйка попросила депутата оказать содействие в поиске новой площадки для конюшни.
"Обязательно вернёмся с кормом к ним и с предложениями от людей, которые поступили за это время, возможно, к этому времени определимся с решением", - сообщил Цивилев.
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Алексей ЦивилевСанкт-ПетербургОбщество
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