Петербургский депутат отыскал конюшню "бесхозной" лошади

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Депутат Петербурга Алексей Цивилев сообщил, что отыскал конюшню лошади, которую ранее считали бесхозной из-за того, что животное днями бродило по городу.

Ранее Цивилев обратился к вице-губернатору Николаю Бондаренко с запросом разрешить ситуацию с бесхозной лошадью, которая бродит по городу. Сообщения о бродячей лошади на Ленинском проспекте, которую наблюдают в городе около недели, появились в городских соцсетях. Животное никого не подпускало к себе, однажды попыталось зайти в троллейбус.

"Вчера отыскали мы и "пропавшую" лошадь, которую чуть ли не всем городом искали неделю, и их так называемую "конюшню", - сообщил депутат на своей странице в соцсети "Вконтакте"

По его словам, конюшни сделаны из старых гаражей, в них живут всего три лошади. "Лошади занимаются покатушками и попрошайничеством на улице. Хозяйка сказала, что на лошадь есть все документы, попросили показать, получили отказ", - написал депутат.

По его словам, за время поисков лошади к нему поступило много предложений от неравнодушных горожан помочь пристроить животное. Сама хозяйка попросила депутата оказать содействие в поиске новой площадки для конюшни.