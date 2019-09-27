В течение пяти лет Индия полностью избавится от одноразового пластика

ООН, 27 сен - РИА Новости. Индия приступила к реализации программы, которая призвана очистить страну от одноразовых пластиковых изделий в течение ближайших пяти лет, заявил в пятницу премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди.
13 августа 2018, 20:24РИА НовостиРоссийские торговые сети рассказали об избавлении от пластиковых пакетов
"Когда я шел в ООН, на стене у входа в здание я заметил призыв к странам-членам организации отказаться от разовых пластиковых изделий. Я рад сообщить Генеральной ассамблее, что прямо сейчас по всей нашей стране началась крупная кампания, цель которой – избавиться от одноразового пластика в предстоящие пять лет", - заявил Моди, выступая на дебатах высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН.
В начале сентября президент Индии Рам Натх Ковинд заявлял, что к 2022 году его страна полностью откажется от пластика одноразового использования. Моди, в свою очередь, призывал индийцев выйти на улицы городов и очистить их от подобного мусора.
Нарендра Моди, который по итогам прошедших весной парламентских выборов вновь занял кресло премьер-министра Индии, неоднократно выступал за "освобождение" страны от одноразового пластика. Помимо этого, индийский премьер регулярно призывает сограждан выйти на "субботники" и убрать улицы к 150-летию со дня рождения национального героя Махатмы Ганди, которое Индия масштабно отпразднует 2 октября.