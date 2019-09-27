В течение пяти лет Индия полностью избавится от одноразового пластика

ООН, 27 сен - РИА Новости. Индия приступила к реализации программы, которая призвана очистить страну от одноразовых пластиковых изделий в течение ближайших пяти лет, заявил в пятницу премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди.

"Когда я шел в ООН, на стене у входа в здание я заметил призыв к странам-членам организации отказаться от разовых пластиковых изделий. Я рад сообщить Генеральной ассамблее, что прямо сейчас по всей нашей стране началась крупная кампания, цель которой – избавиться от одноразового пластика в предстоящие пять лет", - заявил Моди, выступая на дебатах высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В начале сентября президент Индии Рам Натх Ковинд заявлял, что к 2022 году его страна полностью откажется от пластика одноразового использования. Моди, в свою очередь, призывал индийцев выйти на улицы городов и очистить их от подобного мусора.