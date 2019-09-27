Матвиенко рассказала о проблемах подключения бизнеса к нацпроектам

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Избыточное администрирование даёт о себе знать на всех уровнях управления нацпроектами, в том числе затрудняет включение бизнеса, социальных организаций и граждан в осуществление проектов, отмечает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Как показывает жизнь, на всех уровнях управления проектами даёт о себе знать избыточное администрирование. Так, все национальные проекты распределены и расписаны по государственным программам, схемам бюджетного планирования. Войти в них можно только в виде конкретного проекта. В принципе это правильно. Однако требования к "бюджетополучателям" - исполнителям проектов - сформулированы жёсткие, процедура оформления сложная", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

Матвиенко напомнила, что не случайно президент на недавней встрече с главой правительства призвал исполнительную власть сосредоточить своё внимание не только на финансировании как таковом, но и на разбюрокрачивании принятия решений как условии обеспечения ритмичности финансирования, мотивации предпринимательской, общественной инициативы и активности.

Она подчеркнула, что наряду с нацпроектами государство использует и другие инструменты и механизмы ускорения экономического и социального развития: улучшение делового инвестиционного климата в стране, предоставление разного рода льгот, более действенная поддержка отечественных экспортёров и так далее; свой вклад вносит частный бизнес.