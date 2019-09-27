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РИА Новости

Матвиенко рассказала о проблемах подключения бизнеса к нацпроектам

17:20 27.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. 25 сентября 2019
Заседание Совета Федерации РФ. 25 сентября 2019
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Избыточное администрирование даёт о себе знать на всех уровнях управления нацпроектами, в том числе затрудняет включение бизнеса, социальных организаций и граждан в осуществление проектов, отмечает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Как показывает жизнь, на всех уровнях управления проектами даёт о себе знать избыточное администрирование. Так, все национальные проекты распределены и расписаны по государственным программам, схемам бюджетного планирования. Войти в них можно только в виде конкретного проекта. В принципе это правильно. Однако требования к "бюджетополучателям" - исполнителям проектов - сформулированы жёсткие, процедура оформления сложная", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на заседании Совета Федерации РФ
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Матвиенко напомнила, что не случайно президент на недавней встрече с главой правительства призвал исполнительную власть сосредоточить своё внимание не только на финансировании как таковом, но и на разбюрокрачивании принятия решений как условии обеспечения ритмичности финансирования, мотивации предпринимательской, общественной инициативы и активности.
Она подчеркнула, что наряду с нацпроектами государство использует и другие инструменты и механизмы ускорения экономического и социального развития: улучшение делового инвестиционного климата в стране, предоставление разного рода льгот, более действенная поддержка отечественных экспортёров и так далее; свой вклад вносит частный бизнес.
"В общем, уже в ближайшие годы мы вправе рассчитывать на заметное улучшение ситуации и в экономике, и в социальной сфере", - убеждена спикер Совфеда.
Читайте полный текст интервью Валентины Матвиенко >>
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